Blerim Destani dhe shqiptaro-amerikani James Biberi do jenë dy aktorët kryesorë në filmin e famshëm gjerman ‘Man from Beirut’. Pjesë e filmit do të jetë edhe reperi i njohur ‘Noizy’.

Mbrëmjen e djeshme është publikuar traileri i filmit dhe Noizy do të ketë një rol dytësor, ku në pjesën më të madhe të skenave shfaqet përkrah aktorit gjerman Frederick Lau.



Pritet që premiera të jetë në 25 nëntor.









Etiketa: Blerim Destani