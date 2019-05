‘Nuk do ketë zgjedhje, gjermanët mund të futen në lojë për zgjidhje’

Ju sugjerojme

Flet gazetari dhe moderatori, Bledian Koka

Ndërkohë që koha po kalon dhe dita e zgjedhjeve po afrohet, zgjidhja e krizës nuk duket e afërt. Ekziston mendimi se vendi mund të shkojë në një konfrontim civil? Ju si e vlerësoni situatën dhe a rrezikojmë vërtet një përplasje?

Realisht unë mendoj që edhe nëse mazhoranca çmendet dhe shkon deri në zgjedhje pa opozitën, nuk do të ketë konflikt civil deri në atë masë që ai të mund të konsiderohet si i tillë. Rreziku i një konflikti civil në qendrat e votimit është më i madh kur gara është reale sesa kur ajo është fiktive, për shkak të ndjeshmërive që ajo krijon. Kjo është sa i takon rastit hipotetik se mazhoranca do të shkojë në zgjedhje pa opozitën. Por unë besoj fort se nuk do të ketë zgjedhje në 30 Qershor, dhe aq më pak pa opozitën. E para duhet të biem dakord për kushtet e përgjigjes sime. Unë besoj se kriza politike në vend është reale dhe nuk është artificiale. Në një vend pa Gjykatë Kushtetuese, ku Vettingu është kthyer në një mashë që po largon nga sistemi prokurorë e gjyqtarë të cilët nuk rreshtohen me vendimet e tyre në krah të mazhorancës, në një vend ku ndryshe sa parashikon Kushtetuta Prokurori i Përgjithshëm (edhe pse i përkohshëm këto 2 vite) zgjidhet me shumicë të thjeshtë, qëndrimi i opozitës në kuvend ishte thjesht e vetëm fasadë. Mënyra se si mazhoranca aktuale jo vetëm qeveris, por edhe sundon nuk i la rrugë tjetër opozitës përveçse të dilte në rrugë. Të flasësh në këto kushte për zgjedhje normale me atë që qartazi është një opozitë fasadë dhe e blerë me para (vetë disa nga kandidatët që kanë refuzuar mandatin ka denoncuar publikisht se u janë ofruar para për të ndryshuar mendje) të paktën nga ato që nuk i thënë këmbës-dorë, është jashtë çdo logjike morale dhe politike. Fakt është se opozita ka vendosur kërkesa maksimale kur thotë se nuk ka zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Dikush në fund do të duhet të sakrifikojë nga qëndrimi i vet, por nëse zgjidhja është sipas modelit 17 Majit 2017, vetëm ashtu ata që kundërshtojnë qëndrimin politik të opozitës mund të kenë të drejtë kur thonë se kriza ishte artificiale dhe aspak parimore.

Ajo që bën përshtypje në këtë krizë është mungesa e ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar. Si e shihni ju këtë qasje të të huajve ndaj krizës politike në vend? Vërtet duan ata që ta lënë zgjidhjen në duart e shqiptarëve?

Filmi ku marrëveshjet zgjidhen në minutën e fundit dhe kriza politike përfundon “bussiness as usual” është frika më e madhe e vëzhguesve të situatës aktuale politike. Prezenca e ndërkombëtarëve në zgjidhjen e krizës nuk është aspak një histori suksesi në Shqipëri, kur problemet kanë bërë një hop “cilësor” nga viti në vit. Sot Edi Rama bërtet me të drejtë kur thotë se ai firmosi nën presionin e Brian Hoyt Yee në 2017 dhe Lulzim Basha në të drejtën e tij thotë se e pranoi marrëveshjen po prej të njëjtit presion. Pra, rasti më i fundit tregoi se prania e ndërkombëtarëve apo ndërhyrja e tyre në zgjidhjen e krizës, nuk e zgjidhi problemin. E kundërta ka treguar se kur palët janë ulur dhe e kanë zgjidhur krizën pa ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve kanë arritur të prodhojnë zgjidhje të qëndrueshme dhe pse jo të gjithëpranuara. Fakt është marrëveshja e vitit 2002 mes Sali Berishës dhe Fatos Nanos, ku opozitës asokohe shumë herë më të pakët në numër se e sotmja iu dha e drejta e zgjedhjes së Presidentit, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Sot jemi pak a shumë në të njëjtat kushte ku një forcë politike ka futur në dorë të gjitha institucionet e rëndësisë së veçantë e sidomos ato që burojnë nga Reforma në Drejtësi. Këtu duket se është edhe ngërçi më i madh mes palëve, por që asnjëra prej tyre nuk e pranon de facto. Deri në një njoftim të dytë, kriza politike në Shqipëri nuk është krizë e ndërkombëtarëve, por e vetë faktorit politik shqiptar dhe më e arsyeshme do të ishte që të shkohej drejt zgjidhjeve mes palëve dhe pa ndërmjetësim. Por nga informacionet që kam, komunikimi politik mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës ka mbaruar dhe me shumë gjasë, pas ndërhyrjes amerikane dy vjet më parë tashmë janë gjermanët ata që shumë shpejt mund të futen në lojë për zgjidhje.

Cila mund të jetë formula tek e cila palët mund të shkojnë drejt një zgjidhjeje? A ka shanse që kjo zgjidhje të vijë duke i bërë të dy palët të ndihen të fituara ose të paktën jo plotësisht të humbura nga beteja?

E thashë edhe më lart, kërkesat e opozitës janë maksimaliste (kërkohet largimi i Edi Ramës si kryeministër), por jo të pabazuara. Përgjimet e dosjeve 339 në trekëndëshin Durrës-Lezhë-Shkodër dhe 184 në Dibër për ata që i kanë lexuar qartë tregojnë se strukturat më të larta të Partisë Socialiste si kryebashkiaku Vangjush Dako apo ish-ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri dalin në përgjime me segmente kriminale dhe policore në biseda që tregojnë qartë se zgjedhjet janë blerë dhe votuesit që nuk janë përkulur ose janë intimiduar ose nuk janë lejuar as të shkojnë në qendrat e votimit. Në një përgjim të dosjes 184 që e kam lexuar vetë, strukturat e policisë së Dibrës janë në kontakt direkt me strukturat e PS-së në bazë dhe në një moment pagesa ndaj një familjeje që pranon se do të votojë për PS-në bëhet vetëm pasi ajo pranon të betohet me dorën mbi Kuran se do të votojë për kandidatin e PS, Muharrem Rama. Në të njëjtat përgjime krerët e lartë të policisë së Dibrës menjëherë pas mbylljes së votimit marrin garancitë se fitorja e Muharrem Ramës është sigurt “Jemi mbi 3 vota shef”. E në fakt diferenca në fund të numrit rezulton me 4150 vota për kandidatin e PS-së Muharrem Rama që garonte përballë demokratit Sherefedin Shehu. Në logjikën të ftohtë politike është e qartë se kjo skemë e blerjes së votës nuk mund të bëhet pa bekimin e kryetarit të partisë që në këtë rast është edhe Kryeministër i Shqipërisë. Tani imagjinoni pak. Kjo dosje që po përmend këtu është edhe në dorën e PD-së tashmë është përgatitur nga një prokuror i cili tashmë është përjashtuar nga sistemi i drejtësisë vetëm me argumentin se “nuk justifikonte pasurinë”. Ndërsa për të njëjtën artificë si KPK dhe KPA mbyllin sytë dhe e lanë sërish në sistem Donika Prelën, e cila kur ishte në krye të Prokurorisë së Durrësit si asnjëherë në 107 vite shtet shqiptar, posta e Prokurorisë u vodh në mes të ditës ndërsa persona të panjohur hynë deri edhe brenda prokurorisë ku asgjësuan një dosje sensitive. Pak muaj pas kësaj ngjarjeje skandaloze Donika Prela jo vetë nuk mbajti përgjegjësi, por u transferua me ngritje dhe tashmë drejton Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Zgjidhja në këtë pikë duket e vështirë, por gjithsesi një e tillë duhet. Edi Rama më shumë se për zgjedhjet lokale, ka marrë masat për të identifikuar kandidatët potencialë për zgjedhje të parakohshme. Se si do të arrihet kjo, për momentin duket e paqartë.

