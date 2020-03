“Nuk e shpërndan dot parlamentin”/ Meta i përgjigjet Ramës: Do nis menjëherë konsultimet

Ju sugjerojme



Kreu i shtetit reagoi pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama lidhur me paralajmërimin që Meta bëri nga manifestimi i sotëm i thirrur nga ai “në mbrojtje të Kushtetutës”.

Rama tha se Presidenti nuk mund të shpërndajë Parlamentin:"Mund të firmosë dhe një dekret që t'i shpall luftë Amerikës, por Parlamenti nuk do e njohë".









Në një përgjigje nga studio e emisionit “Çim Peka Live”, Meta deklaroi se në tubim, nga qytetarët iu kërkua shpërndarja e menjëhershme e parlamentit dhe se ai do të nisë menjëherë konsultimet për këtë nëse nuk ka reflektim nga mazhoranca.

“Populli shqiptar po humbet durimin nga grushti i shtetit që nëse do ecë përpara me projektim mafioz për të pushtuar Gjykatën Kushtetuese, pra për të ekzekutuar Kushtetutën, do filloj menjëherë konsultimet me forcat politike pasi është e qarte që populli e priste shpërndarjen që sot, ose më saktë që dje”, tha Meta.

“E bëra të qartë në këto kushte se deri në 15 Mars do administroj këtë situatë me shumë përgjegjshmëri… sot ka nisur një pranverë kuqezi në kuptimin e rritjes së ndërgjegjësimit për mbrojtjen e Kushtetutës dhe shenjtërimin e saj. Jemi këtu se kemi luajtur dhe kemi lejuar dhe të tjerët të luajnë me Kushtetutën tonë”, shtoi kreu i shtetit.

