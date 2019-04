Nuk i dhanë leje Aleksandër Muratajt, rebelim tek burgu 313

Ju sugjerojme

Drejtoria e Burgjeve nuk i ka dhënë leje Aleksandër Muratajt, për të marrë pjesë në varrimin e të vëllait Admir Murataj. Kjo ka bërë që në burgun 313 të burgosurit të rebelohen. Burime të Gazetës Mapo bëjnë me dije se shokët e Muratajt ka krijuar disa incidente brenda burgut 313.

Të burgosurit për disa minuta kanë kundërshtuar edhe gardianët. Aleksandër Murataj kishte kërkuar leje për të marrë pjesë në ceremoninë mortore, por kjo leje nuk është firmosur nga Drejtoria e Burgjeve.

Aleksandër Murataj, vëllai i Admir Muratajt, ka folur pak më parë nga burgu, në një lidhje telefonike për mediat. Aleksandër Murataj ka sulmuar Prokurorinë dhe është shprehur se Admiri dhe familja e tij nuk kanë asnjë pasuri të vendosur me para të padeklaruara.

“Për dy vite Prokurori s’më ka ardhur njëherë për të më marrë në pyetje. Nuk e kam takuar me vëllain prej vitesh, pasi unë prej dy vitesh jam në burg. Admiri nuk e di se ku ka qëndruar dhe as kam komunikuar ndonjëherë në telefon gjatë kësaj kohe. Hera e fundit që e kam takuar ishte 1 muaj para se të më arrestonin në 2017-në. Jam i bindur që Admiri nuk ka qënë organizator i grabitjes në Rinas. Nuk e di nëse e ka vrarë Policia, apo shokët e tij. Ne nuk kemi kamera 300 mijë euro në shtëpinë e Admirit në Prezë, janë spekullime. Kam jetuar 23 vite jashtë shtetit dhe nuk bëhet shtëpia me 300 mijë euro kamera.

Po bën spekullime Prokuroria, Policia, por edhe media. Dëshira ime të shkoj ti jap lamtumirën e fundit vëllait tim. Prokuroria dhe Drejtoria e Burgjeve më penguan të shkoj të varros vëllain tim. Nuk kam lidhje me asnjë bandë dhe me asnjë grabitje”, – tha Aleksandër Murataj

