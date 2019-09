Nuk jam nostalgjik as ëndërrimtar

Ju sugjerojme

Me shkrimtarin e mirënjohur Besnik Mustafaj

Bashkëbisedoi: Mark Simoni

– Zoti Mustafaj, ju jeni një ndër autorët shqiptarë më të përkthyer. Librat tuaj janë botuar në më shumë se dhjetë gjuhë. A e ndjeni veten të plotësuar mjaftueshëm në qëllimin e një shkrimtari për të komunikuar me një lexues në gjeografi ndërkombëtare?

– Mjaftueshëm jo, të them të drejtën. Por kam gjithsesi arsye të jem i kënaqur duke parë që përhapja e veprës vazhdon. Ballafaqimi me një lexues të ri, që mbart në shijet e tij specifikat e kontekstit kulturor ku është formuar, përbën gjithmonë një moment plot me dyshime. Sidomos të forta janë dyshimet në rastin e përkthimit të parë. Bie fjala, tani në shtator del në Greqi romani “Autoportret me teleskop”. Unë kam në greqisht edhe tri romane të tjera: “Daullja prej letre”, “Boshi” dhe “Vera pa kthim”. Për to është folur mirë në mediat më të rëndësishme helene. Por ato vinin në greqisht pasi ishin përkthyer më parë në disa gjuhë të tjera. “Autoportreti me teleskop” e ka kapërcimin e parë në një gjuhë të huaj. Sado që kam përshtypjet e përkthyesit Niko Anagnosti, kam edhe vlerësimin e botuesit Epikentro, një botues i madh, i cili ka në katalogun e tij edhe nobelistë, përsëri kam një farë ankthi. Nuk e shmang dot pyetjen nëse personazhet e mia kanë brenda vetes aq brumë universal, sa të shprehen natyrshëm edhe në greqisht. Këtu nuk është aspak fjala për cilësinë e përkthimit.

Ju dhashë kështu një shembull. Po ju jap dhe një tjetër. Vjeshtën e kaluar u botua në Itali romani “Një sagë e vogël”. Më parë ai ishte botuar në Francë e në Gjermani. Përveç të tjerave, edhe prestigjiozet “Le Monde” dhe “Frankfurter Algemaiene Zeitung” e kanë përshëndetur. Një pritje shumë të mirë gjeti edhe në mediat italiane. Por këtu ndodhi dhe diçka tjetër. Një kompani në veri të Italisë bleu të drejtat për ta përshtatur për teatër. Producenti më kërkoi të merrja pjesë në shkrimin e tekstit për skenën. Nuk pranova. Kjo do të jetë vepra juaj, – i thashë. Isha kurioz çfarë kuptimesh të reja do të gjenin në tekstin tim autori dhe regjisori italian. Po ta bëja unë atë punë, druaj se vetëm do të ilustroja atë që e kam thënë një herë. Pra, teksti, duke kaluar në gjuhë të tjera, nëse është vërtet i mirë, shkon shpesh përtej qasjes zanafillore të autorit, duke u reflektuar në pasqyrën e kontekstit të ri historik, politik e kulturor, ku jeton lexuesi i ri. Ndodh ajo që quhet polivalencë e veprës.

– Romani juaj i parë “Vera pa kthim” është klasifikuar nga kritika franceze si roman onirik. Ndërkohë tema onirike në letërsinë shqipe kohët e fundit është bërë objekt studimi. Në seminarin e fundit ndërkombëtar për letërsinë në Prishtinë, kësaj teme iu kushtua vëmendje e veçantë. Si mendoni, ç‘vend zë romani “Verë pa kthim” në letërsinë shqipe me shënjën onirike? Nga ana tjetër kjo shenjë a e karakterizon prozën tuaj në rrafshin stilistik si një veçori?

– Nuk e them dot unë se ç‘vend zë romani im në letërsinë shqipe me shenjën onirike. Por mund të them se “Vera pa kthim”, duke qenë edhe romani im i parë, ka paralajmëruar një veçori stilistike të prozës time të ardhme. Kohë para se të ndeshesha në subjektin e romanit, më rrinin nëpër mend dy vargje të një kënge të vjetër gege: “Kur më lëshojnë ëndrrat/ më kapin dhimbat”. Pra, kjo temë në letërsinë shqipe është shumë e hershme. Këto dy vargje më ishin dukur qysh në fillim poetikisht fort të fuqishme. Por ato ngërthenin edhe konceptin universal të letërsisë, e cila, siç pranohet nga të gjitha shkollat estetike, është një realitet paralel. Sipas poetit tonë stërgjyshor, ëndrrat janë një realitet më vete, paralel dhe se kapërcimi nga ky realitet në realitetin tonë material është diçka e ngjashme me kapërcimin nga parajsa në ferr. Konkretisht, poetin (njeriun) e kapin dhimbet kur e lëshojnë ëndrrat.

Mund të thuhet kështu se ëndrra në prozën time është në të vërtetë realiteti paralel i fiksionit. Kjo qasje ka ardhur duke u zhvilluar. Ajo merr formë më të plotë në romanin “Boshi”. Por do mbajtur parasysh se midis tyre unë kisha shkruar ndërkohë edhe tri romane të tjera: “Gjinkallat e vapës”, “Një sagë e vogël” dhe “Daullja prej letre”. Afro pesëmbëdhjetë vjet më pas do të ulesha për të shkruar “Autoportret me teleskop”. Aty do të vendosja një lidhje të drejtpërdrejtë subjektive me “Boshin”, ku ëndrra, gjithnjë jo si episod në jetën e personazheve, por si realiteti i tyre kompleks imagjinativ, do të hynte në ca shtigje krejt të tjera.

– Meqenëse përmendët “Boshin”, ç‘është për ju ky roman? Në “Vera pa kthim”, personazhi në fund zgjohet nga ëndrra. Te “Boshi”, ashtu si në romanet e Kafkës, personazhet nuk zgjohen. Ka qënë modeli apo intuita që ka udhëhequr shkrimtarin (Besnik Mustafaj) në konceptin e një romani të tillë kafkaian. Disa shkimtarë mësojnë nga letërsia e shkrimtarëve të tjerë. A ndodh edhe me ju kështu?

– Ky roman, më duket mua, shënon një pjekuri të re në shkrimin tim. Nganjëherë më vjen keq që nuk ka marrë shumë vëmendje nga kritika letrare shqiptare edhe pse ka tashmë tri botime: fillimisht tek “Onufri”, më pas tek “Ora”, pastaj te “Toena”. Në Francë ai është botuar tek “Albin Michel”, një nga botuesit kryesorë e që ka një lidhje të veçantë me letërsinë shqipe. “Albin Michel” është botuesi i “Gjeneralit të ushtrisë së vdekur”, që ka shënuar edhe daljen e letërsisë shqipe në skenën botërore. Në Francë është pritur ngrohtë nga kritika dhe ka qëndruar për shumë javë në listën e ngushtë të kandidatëve për çmimin më të rëndësishëm francez për letërsinë e huaj: “Medicis”. Më pas u botua me sukses edhe në Greqi te “Kedros”.

Për t’iu përgjigjur më konkretisht pyetjes tuaj, do të thosha se jam adhurues i madh i veprës së Kafkës. Aristoteli thotë se poezia lind nga poezia, duke përcaktuar kështu ndikimin e madh, që ka vepra e mjeshtrave paraardhës në pasurimin e imagjinatës së shkrimtarit në proces. Kjo “lindje e poezisë nga poezia” është shumë e ndërlikuar dhe nuk kryhet përmes riprodhimit të modelit. Kështu, besoj, është përcjellë edhe tek unë përvoja letrare e Kafkës si edhe e shumë ustallarëve të tjerë klasikë a bashkëkohorë. Përsëritja e modelit nënkupton një përvetësim mekanik, prej nga nuk dalin kurrë vepra origjinale në kuptimin e mirëfilltë të fjalës.

-Ç’vend zë fëmijëria dhe adoleshenca në prozën tuaj në aspektin e përftimit të tematikave? A ka për shkrimtarin Besnik Mustafaj një shtëpi të vjetër, atje në vendlindje, ku ai herë pas here shkon për të “rrëmuar” në kthinat e saj, nëpër sepetet e kujtimeve?

– Fëmijëria dhe adoleshenca zënë një vend të rëndësishëm në prozën time, por jo si furnizuese të tematikave. Jam lindur dhe rritur deri në moshën 14 vjeçare në Bajram Curr, një qytet i sajuar për arsye politike nga regjimi i Enver Hoxhës. Deri në vitin 1952 ai vend ishte një fshat i bukur e i begatë, që quhej Kolgecaj. Pra, fëmijëria dhe adoleshenca ime e parë përkojnë me fëmijërinë dhe adoleshencën e qytetit tim të lindjes. Në një poezi të hershme them: “Fëmijëria ime në fëmijërinë tënde / duke parë film”. Këto dy vargje shprehin mirë, më duket, marrëdhënien time jo dhe aq të rëndomtë me vendlindjen, domethënë me fëmijërinë e me adoleshencën e parë.

Shtëpia stërgjyshore është aty ku ka qenë prej më shumë se dy shekujsh, me muret e trasha e dritaret frëngji. Por, pas largimit të prindërve, atje kthehem shumë rrallë. Nuk jam natyrë nostalgjike, siç nuk jam as ëndërrimtar. Unë jetoj thellësisht në të sotmen, prej të cilës përpiqem të marr maksimumin. Pra, edhe kthimi te fëmijëria e te adoleshenca, gjë që e bëj përmes kujtesës, pa lëvizur nga tryeza e punës, është pjesë e rëndësishme e mënyrës si e jetoj të sotmen si shkrimtar. Por tek e shkuara ime e largët nuk kthehem për të marrë tematika, siç edhe ju thashë. Atje kthehem për të marrë atmosferë dhe karaktere. Peshën, që kjo periudhë zanafillore e jetës time njerëzore ka në veprën time, e tregon fakti se përshkrimi i provincës bashkë me njerëzit e saj zë vend të madh në prozën dhe në poezinë time. Mjafton të lexosh “Autoportret me teleskop”. Pra, logjikisht nuk do të duhej të ndodhte kështu. Gjithë formimi im kulturor duke filluar nga shkolla e mesme, gjithë jeta ime profesionale, ashtu si jeta ime private, janë zhvilluar në Tiranë. Madje, për koincidencë, edhe në rini nuk kam patur ndonjë të dashur tropojane.

– Në romanin “Autoportret me teleskop”, që përmendët, ndonëse në mënyrë episodike, në figurën e Eprorit, takohet një variant i mundshëm i Don Kishotit shqiptar. A mendoni se letërsia shqipe mund t’ia japë lexuesit të huaj një variant të plotë të figurës së Don Kishotit. Si mund të vinte një figurë e tillë?

-Të paktën qysh nga themelimi i shtetit shqiptar, skena jonë politike ka qenë njëherësh edhe paradë don kishotësh. Shkrimtarët më të mirë i ka tërhequr ky fenomen. Një përpjekje shumë interesante në prozë është ajo e Konicës me “Doktor Gjilpëra”. Pak a shumë në atë periudhë kemi “Gomarin e Baba Tasit” të Fishtës. Më vonë në një kontekst tjetër politiko-historik kemi “Zylon” e Dritëroit. Në një lloj të tillë letrar do të përfshija edhe novelën “Viti i mbrapshtë” të Kadaresë. Po ta shohim biografinë e autorëve, do të vemë re se ishin të gjithë me angazhime të drejtpërdrejta politike. Fishta ishte deputet në fillim të viteve ’20. Po ashtu edhe Kadare në vitet ’70. Konica ishte ambasador në Uashington. Dritëroi ishte anëtar i Komitetit Qendror të Partisë të Punës. Unë e kam shkruar “Autoportret me teleskop” fill pasi kisha dhënë dorëheqjen nga posti i ministrit të jashtëm dhe nga mandati i deputetit.

E theksova këtë aspekt politik të biografisë së autorëve për të thënë se ndoshta pikërisht përfshirja në politikë, njohja nga brenda e botës misterioze të pushtetit e ka nxitur imagjinatën e shkrimtarëve drejt një pasqyrimi të tillë letrar. Sepse nuk shohim që donkishotizmi t’i ketë tërhequr Lasgushin, Mitrush Kutelin, Migjenin apo Fatos Arapin, të cilët i kanë qëndruar larg karrierës politike. Kjo duhet të jetë arsyeja pse ka ardhur në penën time një figurë e tillë.

– Mund të na thoni se cilat janë planet tuaja letrare dhe a keni ndonjë gjë konkrete për të ndarë me lexuesin?

Unë shkruaj çdo ditë. Pra, jam gjithë kohën mbi një dorëshkim. Para fillimit të pushimeve i kam dorëzuar botueses time Irena Toçi romanin e ri me titull “Dëmtuar gjatë rrugës”, i cili, besoj, do të jetë në dorë të lexuesit në fillim të vjeshtës.

