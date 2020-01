Nuk ka dokument, zbardhet vendimi i gjykatës për pushimin e çështjes ndaj Lulzim Bashës

Ju sugjerojme

Zbardhet vendimi i gjykatës qe pushoi çështjen për kreun e PD, Lulzim Bashën dhe dy zyrtarët e tjerë.

Në 41 faqe vendim thuhet se nuk ekziston fakti penal. Sipas hetimit gjyqësor ka rezultuar se PD s’ka patur kontrate lobimi me kompanin “Biniada Trade”. Sipas gjyjates kontrata e Nick Muzin me “Biniada Trade” nuk ka lidhje me interesa te ndonje partie politike.









Gjykata ka patur në dosje vetëm një kontratë prej 25 mijë dollarësh me Nick Muzin, kurse nuk mund të vërtetohet raportit për pjesën tjetër të parave, ç’ka çoi në pushimin e çështjes.

Nick Muzin deklaron se 500 mije dollare i ka marrë nga PD dhe 150 mije nga Biniada Trade, por ky deklarim i tij nuk provohet me dokumente dhe për rrjedhojë s’mund t’i nenshtohet vlerësimit te gjykatës.

Nuk ka dokument