Nuk ka ‘Instagram’ në telefon, Selena Gomez zbulon edhe arsyen

Selena Gomez, e cila para pak kohësh vuante nga një gjendje emocionale të rënduar, ka bërë me dije se nuk e mban aplikacionin “Instagram” në telefon, ndonëse ndiqet nga miliona njerëz.

Në një intervistë për “Live with Kelly and Ryan”, këngëtarja dhe aktorja zbuloi se e mban llogarinë e saj në celularin e dikujt tjetër dhe futet në të në mënyrë periodike.

Selena u shpreh se vepron kësisoj që t’i shmanget komenteve të shumëllojta, të cilat veçse ndikojnë negativisht tek ajo.

“E kam përdorur shumë, por mendoj se nuk është i shëndetshëm. Personalisht mendoj se për të rinjtë, përfshirë edhe vetën time, kalimi i kohës duke lexuar gjithë ato komente, do ndikojë në gjendjen psikologjike”-tha Gomez, duke shtuar: “Do më bënte me depresion. Do më bënte të mos ndihesha mirë për veten time dhe ta shoh trupin tim ndryshe. Kështu që nuk e kam aplikacionin në telefon. E kam në celularin e dikujt tjetër. Dhe kur ndihem që dua të ndaj diçka me fansat atëherë bëj log in dhe postoj.”

