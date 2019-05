‘Nuk ka më politikë, por juntë’: Shpërthimi i analistëve të njohur

Ju sugjerojme

Protesta e ditës së shtunë prodhoi shumë informacion dhe tensioni mbeti i lartë në vend edhe gjatë ditës së dielë. Mes analistëve që reaguan pas protestës ishte edhe Andi Bushati, që vlerësoi si një gjetje fine përdorimin e projeksioneve mbi godinën kryeministrore.

“Ajo tregoi se në pamundësi për t’i djegur zyrën, Ramën e dëmton po njësoj duke i përdhosur fasadën. Shkrimi i të vërtetave të thjeshta, mbi muret e pallatit të gënjeshtrave, ishte një gjetje që hap një perspektivë të re. Atë se beteja me këtë kryeministër duhet zhvilluar njëkohësisht në dy fronte, sa atë të përplasjes me muskuj, po aq edhe në atë të përballjes me tru,” shkruan Bushati.

Por një shkrim i pedagogut dhe analistit Mark Marku u bë viral në rrjetet sociale. Shkrimi i publikuar nga gazeta Panorama thekson se tashmë në Shqipëri nuk ka politikë, por juntë.

“Atyre, të cilëve u është neveritur politika, le të rrinë të qetë: nuk ka më politikë. Nuk ka më parti politike, që luajnë njëra me tjetrën si macja me miun, duke shkëmbyer respektivisht poste, para dhe favore, nuk ka më retorikë boshe, nuk ka më iluzione. Ka një juntë dhe një grup që lufton me këtë juntë dhe kjo është opozita e bashkuar. Ka qytetarë të frikësuar, që u ka ardhur në majë të hundës nga qeveria e shndërruar në juntë, por që ende nuk kanë besim mjaftueshëm te opozita që i ka hapur betejë juntës, ka godina institucionesh, por jo institucione, dhe këto godina, për momentin, po i mbron me vetëmohim një gjeneral në pension me gaz lotsjellës, me trupa, me stërmundim të madh.

Qytetarët bashkë me gazin lotsjellës që e morën me tepri, mbrëmë morën një lajm të rëndësishëm dhe lajmi është ky: nuk kemi më qeveri, kemi juntë. Dhe duhet ose të përballemi me të ose t’i nënshtrohemi asaj. Për vete, kam zgjedhur të mos nënshtrohem,” shkruan Marku.

Kurse analisti dhe pedagogu Agron Gjekmarkaj shkruan tek Panorama se junta është në fazë eksperimentale. Sipas tij, Sandër Lleshaj humbi zemrën e shqiptarëve, por fitoi atë të Gramoz Ruçit. Gjekmarkaj thekson se protesta e ka urtësuar Edi Ramën.

“Sot u llafos siç duhej të kishte folur gjatë këtyre 6 vjetëve. Me sytë gati të përlotur, me zërin e butë, me sytë e muavitur ai lëpiu edhe fundin e Kazanit. Kryeministri ishte në panik, dukshëm në panik. Paniku është çmimi që i paguhet arrogancës. Protesta e kishte urtësuar si qengj. Ai nuk mund ta marrë peng këtë popull dhe ta çojë drejt zgjedhjeve moniste dhe me gjasë e ka kuptuar,” shkruan Gjekmarkaj.

“Nesër opozita ka përsëri protestë kombëtare dhe mbase pasnesër Rama do jetë ende më i urtë. Kjo është fuqia emancipuese e një kauze të drejte. Ajo i bën më të mirë të gjithë, përfshi edhe Edi Ramën. Ndaj nesër duhet protestuar me kurajo sepse junta është në fazë eksperimentale. Ajo mund të ndalet dhe demokracia ndoshta nuk është iluzion i përjetshëm mes nesh. Diktatoruci qyferixhi mund të mundet e kështu do të ndodhë. Kjo është një mundësi edhe për të që të ndalet në piken ku s’ka më kthim”.

