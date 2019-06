“Nuk ka prova”, PD: Gjykata liron protestuesit e 11 Majit

Ju sugjerojme

Partia Demokratike deklaron se gjykata ka liruar 13 qytetarë të arrestuar pas protestës së 11 majit. Sipas PD-së, Gjykata i la të lirë pasi nuk ka gjetur prova. PD kishte deklaruar më herët se ata janë të burgosur politikë, që mbahen në burg pa asnjë provë

“Gjykata liron të arrestuarit e protestës së 11 Majit. Nuk ka prova. Pas 1 muaj burg, sot Gjykata la të lirë edhe 13 qytetarët që u mbajtën në burg, pa asnjë provë e fakt, për pjesëmarrjen në protestën e 11 Majt! Pasi i kishte lënë 1 muaj kohë që të sillte prova për 13 qytetarët e arrestuar nga Policia, prokuroria u dorëzua. Ajo përpara gjykatës sot se ato ishin mbajtur në burg pa asnjë provë!

PD kishte deklaruar më herët se ata janë të burgosur politikë, që mbahen në burg pa asnjë provë”, deklaron PD.

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka reagoi pas lirimit të protestuesve si të pafajshën të protestës së 11 majit. Ai shprehet se kjo është një provë e qartë se ata ishin të arrestuar politikë të Edi Ramës.

Reagimi i Palokës:

Lirohen te pafajshem pas nje muaji ne birucat e Rames !

Një tjetër provë e kapjes se prokurorise dhe dhunës shtetërore ndaj qytetarëve të pafajshëm, vetëm se janë kundërshtarë politik të Edi Ramës!

Pas 1 muaj burg, sot Gjykata la të lirë edhe 13 qytetarët e pafajshëm që me urdhër të Edi Ramës u mbajtën në burg, pa asnjë provë e fakt, për pjesëmarrjen në protestën e 11 Majt!

Pasi i kishte lënë 1 muaj kohë që të sillte prova për 13 qytetarët e arrestuar nga Policia politike e Edi Ramës, prokuroria sot u dorëzua dhe pranoi përpara gjykatës se ata ishin mbajtur në burg pa asnjë provë!

Rifitimi i lirise sot eshte deshmi se ata u mbajten ne qeli si te burgosur politik.

Edi Rama dhe sherbetoret e tij në Polici, Prokurori dhe Gjykatë te jene te bindur se me shpejte se sa vone ,do të pergjigjen nje me nje për reprezaljen politike ndaj qytetarëve ”faji” i vetem i te cileve eshte te qenit kundërshtarë politik.

