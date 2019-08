Nuk ka qetësi te PSG-ja/ Neymar do Barcelonën, Mbappe ka një mesazh

Ju sugjerojme

Në shtëpinë e PSG-së askush nuk është i qetë. Mesa duket Neymar i ka trazuar të gjithë.

E ardhmja e sulmuesit brazilian mbetet ende për t’u përcaktuar. Sigurisht që dëshira e tij është të rikthehet tek Barcelona, por ky është një operacion shumë i ndërlikuar.

Ndryshe nga disa lojtarë të tjerë, Kylian Mbappe nuk dëshiron që Neymar të largohet:



“Është një situatë që të gjithë e njohim. Neymar është stërvitur rregullisht me ne. Un dëshiroj që ai të qëndroj me ne, ai e di se çfarë mendoj për këtë çështje. I kam folur me respekt dhe sinqeritet”, u shpreh Mbappe.

I të njejtit mendim me Mbappe është edhe trajneri Thomas Tuchel:



“Është stërvitur në mënyrën më të mirë të mundshme, Neymar e dashuron futbollin. Për momentin është i skualifikuar, nuk mund të luaj, por është ende futbollisti i joni kështu që gjithçka është në rregull”, theksoi trajneri i PSG.

Etiketa: Mbappe