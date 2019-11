‘Nuk kam burrë, por as gruaja jote nuk ka’, Kazhani i kthehet Julit

Ju sugjerojme

Një shkrim i gazetares Mira Kazhani për protestën e Astirit, ka shkaktuar debat mes saj dhe aktorit Julian Deda.

“Në kauzë dhe në formë dështoi duke ngjallur antipati tek qytetarët e tjerë. Një fotografi e Shqipërisë 30-vjeçare të keqpërdorur. Dhe që dhe pas gruas që mallkoi para mikrofonave dëmshpërblimin 130-milionësh për shtëpinë e saj, duke e quajtur tallje, ka shumë që do duan të gjejnë dikë të tallet me këtë vlerë. Shumë shqiptarë që i kanë blerë shtëpitë me borxhe, me kredi, që nuk e kanë ndezur kondicionerin në ditët e ftohta, për të kursyer, që nuk kanë mundur të blejnë ç’kanë dëshiruar e të plotësojnë ëndrra, për shkak të çmimit me të cilin duhet të siguronin një shtëpi”, ka shkruar gazetarja.









Por aktorit Jul Deda nuk i ka pëlqyer ky qëndrim dhe ka reaguar për këtë shkrim me një status në profilin e tij ku shkruante:

“Kësaj gazetaruçes populiste, që protesta e banorëve të Astirit i duket dështim, gjejini një burrë të qetësohet se gjynah”.

Mira i ka kthyer përgjigje Julit duke i thënë:

“I dashur Juli. Është e vërtetë që nuk kam akoma një burrë. Më sa shoh, as gruaja jote nuk ka”, ka reaguar ajo.

Por aktori nuk e ka lënë me kaq.

“Kaq e deshtuar je sa çdo kritikë që shkruhet në ‘Facebook’, edhe kur nuk të përmendet emri e kupton se bëhet fjalë për ty,” ka thënë Deda.

Kazhani e vazhdoi replikën duke thënë se “është një lajm i mirë që ai ka reaguar dhe e ka kuptuar se gruaja e tij nuk ka burrë”.

