Ish-deputeti i opozitës, kreu i PDK, Nard Ndoka ironizon me fjalimin e pak minutave më parë të kryeministrit Edi Rama në parlament. Sipas Ndokës, fjalimi i kreut të qeverisë ishte aq i dobët sa nuk bëri të qeshë as deputetin e ri të opozitës, Kujtim Gjuzi.

“KM-ja shumë rëndë sot në Kuvend, as rilindasit nuk qeshën, as duartrokitën, madje as Gjuzi snuk!”, shkruan Ndoka.

Etiketa: Edi Rama