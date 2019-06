Nxehet me fanset, reperi shqiptar: Më keni përlyer xhaketat ‘Prada’

Ju sugjerojme

Reperi shqiptar me famë ndërkombëtare, Gashi duket se nuk i pëlqen fanset që përdorin grim të tepërt. Në një postim të fundit në rrjetin social “Twitter”, Gashi ka bërë me dije se shumë prej tyre kanë ndotur xhaketat e tij të shtrenjta dhe se pikërisht për këtë arsye do t’i shmangë kontaktet e këtij lloji.

“Nuk do të përqafoj më fanse me shumë grim, ju më përlyet shumë herë xhaketat e mia Prada”-ka shkruar ai.

Kujtojmë se Gashi ka ardhur së fundmi në treg me projektin muzikor “Roses”, që duket se po ecën mjaft mirë. Deri më tani ka arritur mbi 280 mijë klikime në platformën Youtube.

Etiketa: Gashi