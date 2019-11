Bilanci deri në orën 12.00/ 14 viktima në Durrës dhe Thumanë

Ju sugjerojme

Bilanc tragjik nga tërmeti shkatërrimtar në vend. Arrin në 14 numri i viktimave nga lëkundjet e forta sizmike me intensitet 6.4 ballë, që goditën në orët e para të mëngjesit vendin tonë, me epiqendër bregdetin e Durrësit. Ministria e Mbrojtjes konfirmon se viktimat ishin banorë të qytetit të Durrësit, Kurbinit, Lezhës dhe Thumanës.

Emergjencat Civile bëjnë të ditur se dy trupa të pajetë janë nxjerrë nga rrënojat e Vilës Palma në Durrës, e cila u shemb nga lëkundjet e fuqishme sizmike. Disa orë më pas u nxor një tjetër i pajetë, i seksit mashkull, nga gërmadhat e hotel “Miramare”. Më herët, trupi i pajetë i një burri u nxor nga rrënojat e pallatit 6 katësh, që u shemb në lagjen nr.18 të qytetit bregdetar. Tragjedia thellohet me vdekjen e vogëlusheje 10-vjeçare në banesën e saj në Thumanë.









Viktimat e tjera janë dy gra në Thumanë, të cilat u nxorën pa shenja jete nga rrënojat e një ndërtese të shembur. Një burrë në Kurbin u hodh nga ballkoni i katit të dytë të banesës, gjatë kohës kur vijonin lëkundjet e forta sizmike dhe për rrjedhojë humbi jetën.

Edhe një person në afërsi të Lezhës humbi jetën. Ai ishte duke udhëtuar me një automjet kur prej termetit humbi kontrollin dhe u aksidentua. Nga lekundja e fortë u ça asfalti. Në total, shtatë persona kanë humbur jetën në Durrës, 5 në Thumanë, një në Kurbin dhe një në Lezhë.

Tre pallate u shembën në Thumanë nga tërmeti i fushishëm. Në Durrës, u shemb një pallat gjashtë katësh, dy hotele dhe dy shtëpi private, duke zënë poshtë njerëz. Në zonën e Kënetës sot u shemb një vilë e dëmtuar rëndë nga tërmeti, duke zënë poshtë edhe shtatë anëtarë të familjes, të cilët janë zënë nga rrënojat.

Instituti i Gjeoshkencës bëri të ditur se tërmeti i parë u regjistrua në orën 01:18 minuta pas mesnate prej 4.5 ballë, për t’u pasuar edhe me 11 tërmete të tjera radhazi, ku ai i orës 03:54 minuta të mëngjesit ishte më i fortë, me magnitudë 6.4 ballë, i cili pati një shtrirje sizmike edhe në Maqedoni e Kosovë, me intensitet goditës mes 8 dhe 9 ballë.

Pasojat e tërmetit shkatërrimtar

Durrës

7 persona të vdekur (U shemb një pallati 6 katësh, dy hotele dhe dy shtëpi private)

Thumanë

5 persona të vdekur (U shembën tre apartamente)

Kurbin

1 person i vdekur (U hodh nga ballkoni gjatë lëkundjeve sizmike)

Lezhë

1 person i vdekur (U aksidentua me makinë pas dëmtimit të asfaltit nga tërmeti)

