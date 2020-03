OFL i kërkon të justifikojnë pasurinë Aurel Hoxhallarit dhe Elidon Kotorri

Ju sugjerojme



Operacioni Forca e Ligjit i ka kërkuar të justifikojnë pasurinë Aurel Hoxhallarit dhe Elidon Kotorrit, të dy të dënuar për vrasje.

Në kuadër të Aktit Normativ nr. 1, datë 31.01.2020, OFL u ka dërguar kërkesat për vetëdeklarim të pasurisë, shtetasve:









Aurel Hoxhallari, banues në Tiranë, i dënuar për veprat penale “Vrasja me paramendim, në bashkëpunim”, “Armëmbajtja pa leje” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”;Elidon Kotorri, banues në Tiranë, i dënuar për veprat penale “Vrasja me paramendim, e kryer në bashkëpunim” dhe “Armëmbajtja pa leje”;

Kush është Elidon Kotorri?

Gjatë viteve 2000, ishte një nga emrat më të lakuar. Nga njëra anë prokuroria që e akuzoi edhe për krime të tjera dhe nga ana tjetër e njëjta prokurori që tërhiqej me dështim. Por njëkohësisht edhe gjykatat “ranë “ para Kotorrit të cilit nuk ju provuan akuzat për një krim të dyfishtë të 1999 ( ku u vranë Sentilian Elezi dhe Fatmir Hodaj) , ndërsa edhe akuza për vrasje për të cilën u shpall fajtor u konsiderua me prova të marra arbitrarisht (sipas gjykatës së Strasburgut ).

Krimi i trefishtë ndodhi më 11 janar 2000 në afërsi të shkollës “Vasil Shanto” dhe kishte në shënjestër viktimën Andi Hasani. Përveç tij në këtë atentat u vranë edhe dy të tjerë, Gazmend Zeneli dhe Sokol Alushi, si dhe mbeti i plagosur Grigor Stefani.

Sic rezultoi gjatë gjykimit, Andi Hasani kishte qenë edhe një herë tjetër shënjestra e një breshërie me armë, nga të cilat ai vetëm u plagos bashkë me dy të tjerë. Por u vranë Sentiljan Elezi dhe Fatmir Hodaj.

Kush është Aurel Hoxhallari?

Ai dyshohet se porositi vrasjen e Devi Kasmit në Tiranë. Në vitin 2015, ai dhe kushëriri i tij janë arrestuar nga ana e Policisë si porositës të dyshuar për vrasjen e Pajtim Sejranit, në “Rrugën e Kavajës” në Tiranë.

Por Gjykata e Krimeve të Rënda i la ata të lirë për mungesë provash.

Dy kushërinjtë Hoxhallari dyshohet se kishin porositur Artur Bazen për të eliminuar Pajtim Serjanin.

Baze u vra më pas nga miku i Serjanit, efektivi Roland Meta.

Sikur të mos mjaftonte kjo, mbi Hoxhallarin rëndojnë akuza se ai ka qenë baron i drogës në Spanjë.

NJOFTIMI

Vijon Operacioni Forca e Ligjit.

Në zbatimit të Ligjit Special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, OFL vijon intensivisht punën për kryerjen e veprimeve komplekse, në bashkëpunim me strukturat e tjera të Policisë së Shtetit.

Këta individë, si subjekt i Ligjit Special, duhet t’u përgjigjen me shkrim, brenda 48 orësh, të gjitha pyetjeve të OFL-së, të cilat do t’i dërgohen SPAK-ut, për veprime të mëtejshme.

OFL bën me dije se të gjithë personat që iu është dërguar kërkesa me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë, i kanë plotësuar formularët dhe i kanë dorëzuar pranë OFL-së, e cila ka vijuar me procedurat, sipas përcaktimit në Aktin Normativ nr. 1, të datës 31 janar 2020.

OFL do të informojë publikun në vijimësi për të gjitha nismat procedurale dhe operacionet ekzekutive që do të kryejë.

