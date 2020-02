OFL i sekuestroi dje pasuritë, vetëdorëzohet në polici Ardian Doçi

Ju sugjerojme

SHKODËR – Ardian Doçi është vetëdorëzuar sot në doganën e Hanit të Hotit në kufi, ndërsa është shoqëruar për në ambientet e Policisë së Shkodrës. Një ditë më parë, OFL i sekuestroi disa pasuri Doçit në Shkodër dhe ky i fundit deklaroi se do të nisej për Shqipëri, pasi ndodhej jashtë vendit.

Dhe sot ai ka mbërritur në kufirin me Malin e Zi, ku iu është dorëzuar autoriteteve shqiptare rreth orës 15:30, ku më pas është shoqëruar për në ambientet e policisë. Ardian Doçi është shprehur se ka ardhur nga Anglia për të sqaruar të gjithë situatën.









Doçi ka treguar se nuk ka qenë në Shkodër që prej muajit nëntor të vitit 2019 dhe nuk ka lidhje me veprimtari kriminale apo rrëmbimin e Jan Prengës për të cilën dyshohet. Në kufi, kanë qenë gjatë ditës së sotme edhe avokati Agim Martini dhe vëllai i tij. Ky i fundit u shpreh se ai nuk ka asnjë lidhje me botën e krimit.

“Vëllai im nuk i ka asgjë borxh Shqipërisë dhe as jetë krimi. Ka ikur nga Shqipëria më 2 nëntor dhe është kthyer vetë me vullnetin e tij se është shpallur në kërkim në lidhje me rrëmbimin, s’ka lidhje me jetën e krimit. I lutem shtetit shqiptar të mos marrin djem nënash në qafë se s’i kemi gjë borxh. Nga ora 5-8 të darkës më kanë marrë, më kanë shpall që gjëra atë mëtejshme që nuk i kam as unë as një pjesëtar i familjes sime”, tha ai.

Një ditë më parë, OFL sekuestroi disa pasuri të Ardian Doçajt, me arsyetimin se dyshohet se janë përfituar nga aktivitete të jashtëligjshme.

Doçi i dyshuar si një prej pengmarrësve të Jan Prengës

Sa i takon pengmarrjes dhe vrasjes së Jan Prengës, ngjarje për të cilën ka dyshime se ka marrë pjesë edhe Ardian Doçi, ky i fundit mohon çdo akuzë në drejtim të tij. Aktualisht ndodhen në burg pesë persona, ndërsa janë shpallur në kërkim disa të tjerë. Dyshohet se pengmarrja ndodhi për shkak të konflikteve për mosdorëzimin e një sasi droge nga vëllai i Jan Prengës, Astrit Prenga, i cili ndodhet në burg në Angli, te autorët e dyshuar. Porositës i pengmarrjes dyshohet se është Dritan Rexhepi, një personazh mjaft i njohur i botës së krimit, i cili gjithashtu ndodhet prapa hekurave, në një burg të sigurisë së lartë të Ekuadorit.

Pasuritë që iu sekuestruan Doçit nga OFL

Shtetasit A. D., me banim në lagjen Bleran, Njësia Administrative Rrethina, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe, e ndodhur në lagjen Bleran, Njësia administrative Rrethina, Shkodër;

• 3 automjete

• 1 motor.

• Një banesë trekatëshe, e ndodhur në Hot i Ri, Shkodër.

Njoftimi i policisë për operacionin e zhvilluar një ditë më parë

4 shkurt, OFL

Një vazhdim të aksionit të nisur ditën e djeshme nga Operacioni Forca e Ligjit, lidhur me ngjarjen e datës 17.01.2020, sot, më datë 04.02.2020, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka nxjerrë urdhrat e sekuestrimit për subjektet e mëposhtme:

1. Shtetasit A. M., me banim në lagjen Skënderbeg, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë njëkatëshe, e ndodhur në lagjen Skënderbeg, Shkodër.

2. Shtetasit M. D., me banim në Nicaj, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe + një kat njësi shërbimi, e ndodhur në lagjen Fermentim, Shkodër;

• Pasuria e llojit arë me sipërfaqe 1541 m2 ;

• Pasuria e llojit truall me sipërfaqe 350 m2.

3. Shtetasit A. D., me banim në lagjen Bleran, Njësia Administrative Rrethina, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe, e ndodhur në lagjen Bleran, Njësia administrative Rrethina, Shkodër;

• 3 automjete

• 1 motor.

4. Shtetasit G. F. me banim, lagjen Skënderbeg, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë vilë katërkatëshe, me pishinë;

• Një automjet;

5. Shtetasit A. D. me banim në lagjen Bleran, Njësia Administrative Rrethina, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë trekatëshe, e ndodhur në Hot i Ri, Shkodër.

6. Shtetasit M. B., me banim në Grudë e Re, Shkodër, i është sekuestruar:

• Një banesë dykatëshe + një kat papafingo, e ndodhur në Grudë e Re;

• Një automjet;

Operacioni vijon.

Etiketa: Ardian Doçi