Soreca: BE e mirëpret zgjedhjen e Çelës për Prokuror të Përgjithshëm

Ambasadori i Bashkimit Evropian, Luigi Soreca ka reaguar pas zgjedhjes së Olsian Çelës si Prokuror i Përgjithshëm dhe anëtarëve të Këshillit të Emërimeve Gjyqësore.

Në një postim në rrjetin social “Twitter”, Soreca ka shkruar se Bashkimi Evropian e mirëpret zgjedhjen e Çelës dhe të 9 anëtarëve të KED-së, duke shtuar se zbatimi i reformës në drejtësi vazhdon.

“Ne i mirëpresim zgjedhjet nga Parlamenti për Olsian Çela si Prokuror i Përgjithshëm, si dhe zgjedhjen me short të anëtarëve të Këshillit të Emërimeve Gjyqësore 2020. Zbatimi i reformës në drejtësi vazhdon dhe mbetet një përparësi kryesore për Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit”-ka shkruar Luigi Soreca.

We welcome the election by the Parliament of Mr Olsian Çela as General Prosecutor, and the selection by lot of the members of the Judicial Appointnents Council 2020.

The implementation of the justice reform continues and remains a top priority for 🇦🇱 on its 🇪🇺integration path.

