Olta Xhaçka fotografohet në ditët e fundit të shtatzënisë

Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka është fotografuar në ditët e saj të fundit të shtatzënisë. E veshur me një xhaketë të zezë me vija të kuqe dhe të bardha, si dhe me një palë pantallona të zeza, Xhaçka duket së është munduar të fshehë kilet e tepërta. Megjithatë, është e pamundur që të mos i vihet re barku i rrumbullakosur.

Risjellim në vëmendje se Olta Xhaçka është e martuar me ish-deputetin e Partisë Socialiste Artan Gaçi, me të cilin ka dhe një vajzë 5 vjeçe të quajtur Hana. Pas largimit si deputet nga Partia Socialiste, Gaçi i është rikthyer aktivitetit të tij si biznesmen. Ndërsa Xhaçka vazhdon të drejtojë një nga dikasteret më të rëndësishme në qeverinë Rama.

