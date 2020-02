Operacioni “Amianti”/ Sekuestrohet anija me lëndë kancerogjene në Vlorë, 6 të arrestuar (Video)

Ju sugjerojme



Një anije e cila kishte transportuar nga Italia drejt Shqipërisë një furgon me mallra të rrezikshme, të cilat dyshohet se janë kancerogjene është ndaluar dhe sekuestruar në Vlorë. Policia e Vlorës jep detaje rreth operacionit të sekuestrimit dhe arrestimit të gjashtë personave, por nuk flet më shumë për destinacionin final se ku do të përdoreshin këto materiale të cilësuara të rrezikshme.

*Eterniti prej kohësh është cilësuar si material i dëmshëm për shëndetin e njeriut dhe për natyrën, për shkak të pranisë së amiantit. Përdorimi i tij sot është ndaluar në shumë vende të botës.









Njoftimi i policisë”

Finalizohet operacioni policor “Amiant”

Operacioni nga Departamenti i Policisë Kriminale, Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, Drejtoria për Kufirin e Migracionin Vlorë në bashkëpunim me Prokurorinë e Vlorës dhe Ministrinë e Mjedisit.

Parandalohet dhe goditet një tentativë për futjen e një sasie të konsiderueshme mbetjesh të rrezikshme e të dëmshme për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Mbetjet vinin me traget nga Italia në drejtim të portit të Vlorës me destinacion përfundimtar Shqipërinë

Vihen në pranga 6 persona përgjegjës.

Sekuestrohet në cilësinë e provës materiale trageti, një fugon mallrash dhe një sasi e madhe e dyshuar me mbetje amianti.

Në bazë të informacioneve të mara në rrugë operative nga strukturat e Departamentit të Policisë Kriminale, se me një traget që ishte nisur nga Italia po transportohej një sasi e konsiderueshme me mbetje të rrezikshme për shëndetin e njeriut dhe ambientin, me qëllim për t’i depozituar në Shqipëri, u organizua puna dhe në bashkëpunim me Policinë vendore të Vlorës dhe atë Kufitare, u finalizua operacioni policor i koduar “Amiant”, në kuadër të të cilit u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve:

K. Xh., 65 vjeç, banues në Vlorë

A. Ç., 28 vjeç, banues në Vlorë

A. G., 48 vjeç, banues në Vlorë

F. T., 71 vjeç, banues në Vlorë

E. Ç., 55 vjeçe, banuese në Vlorë

Z. K., 45 vjeç, banues në Vlorë

Gjatë kontrollit të ushtruar në tragetin e linjës Brindisi – Vlorë dhe konkretisht në pjesën fundore të garazhit, është gjetur dhe sekuestruar me cilesinë e provës materiale një sasi e papërcaktuar mbetjesh të ndaluara e të dyshuara të rrezikshme, për të hyrë në Republikën e Shqipërisë.

Nga ana e Policisë u kryen veprimet procedurale ku në cilësinë e provës materiale, u sekuestrua trageti si dhe sasia e mbetjeve, të cilat nuk u lejuan të dilnin nga ambienti i tragetit.

Materialet procedurale u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Vlorë, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të ndaluara”, “Menaxhimi i mbetjeve” dhe “Transportimi i mbetjeve”.

