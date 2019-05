Operacioni në Sarandë/ Mes të arrestuarve dhe futbollisti shqiptar

Ju sugjerojme

Policia e Sarandës, në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë Vlorë, kryen një operacion të bujshëm ditën e sotme në qytetin e Sarandës, ku u arrestuan 8 persona, të cilët dyshohen për trafik ndërkombëtar të drogës. Mes tyre ishte edhe Adrian Xhibro, mbrojtësi i cili aktivizohet me ekipin e Delvinës, në grupin B të Kategorisë së Dytë. 30-vjeçari Xhibro, bashkë me të arrestuarit e tjerë, janë dërguar në Polici dhe pritet t’u komunikohet arresti e më pas pritet të dalin para Gjykatës që të njihen me masën e sigurisë. Mbrojtësi Xhibro, ka qenë më parë edhe pjesë e skuadrave si Butrinti, Albpetroli, dhe së fundmi tek Delvina.

