Opozita dorëzon në KQZ emrat e komisionerëve për zgjedhje

Ju sugjerojme

Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë dorëzuar mesditën e sotme listën e anëtarëve të opozitës për KZAZ-të (Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve).

Ky hap i opozitës ka dhe një shpjegim. Sekretari Ivi Kaso tha se “anëtarët e opozitës në çdo KZAZ do të dokumentojnë manipulimin e dokumentacionit apo tentativat për regjistrimin e kandidatëve në kundërshtim me ligjin nga ana e mazhorancës.

Kaso tha se po regjistrohen kandidatë me dokumente false siç ishte rasti i Bindjes Demokratike.

“Edi Rama po tenton të regjistrojë në kundërshtim me ligjin kandidatë të një partie të krijuar në paradhomën e tij, me firma të falsifikuara, edhe atje në kundërshtim flagrant me ligjin”, tha Kaso.

Lexo edhe

Etiketa: emra