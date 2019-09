Opozita drejt platformës me 5 pika, bisedime me Ramën si kreu i PS

Ju sugjerojme

Partitë opozitare, të gjitha në bllok drejt paraqitjes së një platforme për të nxjerrë vendin nga kriza. Cilat janë pesë pikat që garantojnë sipas opozitës zgjedhjet e lira dhe plani për të mos vijuar protestat deri para datës 18 tetor ku do merret vendimi për negociatat: Basha: Proces zgjedhor pa një transformim të thellë, nuk mund të ketë. Qëndrimet e përbashkëta edhe nga partitë e tjera.

Në momentet më kritike të krizës së gjithanshme që po kalon vendi, opozita duket se po qartëson qëndrimet e përbashkëta për të gjetur zgjidhje e cila do të bazohet mbi disa shtylla të forta. Platformë që pritet të bëhet publike në vijim pritet të ketë pesë shtylla kryesore dhe një marrëveshje me kushte për Ramën, jo si kryeministër, por si kryetar i PS-së. Ndryshimet Kushtetuese; Reforma në Drejtësi; Reforma Zgjedhore; Dekriminalizimi i politikës dhe i institucioneve dhe çlirimi i mediave nga shantazhi qeveritar janë pikat kryesore, ku për secilën prej tyre opozita shprehet se ka variantin e saj sesi mund të arrihet. Nga ana tjetër opozita mbetet e gatshme për të vijuar aksionin e saj, duke përfshirë edhe protestat, por diçka e tillë duket se do të shtyhet në kohë, pas datës 18 tetor ku do merret vendimi për hapjen ose jo të negociatave për Shqipërinë nga vendet e BE-së. Për kryedemokratin Lulzim Basha zgjidhja për t’i dhënë fund krizës politike në vend janë vetë shqiptarët dhe jo ndërkombëtarët. Sipas tij, qytetarët në vend duhet të marrin në dorë fatin e tyre, ndërsa shtoi se aksioni i PD dhe aleatëve opozitarë do të vazhdojë. Këto deklarata i dha ditën e djeshme nga qyteti i Shkodrës dhe duket se jo pa qëllim, pasi mbetet një nga zonat që në votimet e 30 qershorit i braktisi masivisht dhe për më tepër bashkia nuk u “dorëzua” për shkak se PD zbuloi të shkuarën kriminale të kandidatit socialist Valdrin Pjetri. Nga ana tjetër, opozita duket se ka qartësuar edhe më shumë qëndrimin e përbashkët në bllok, ku për të dalë nga kriza kërkohet një marrëveshje e gjerë mbi bazën e një platforme të qartë për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe ndershme; largimin e politikanëve të lidhur me krimin; garanci të forta për të mënjanuar elementë të botës së krimit në shitblerje votash dhe ndryshime serioze në Kodin Zgjedhor. Duket se po përjashtohet çdo mundësi që të jetë një marrëveshje si ajo e majit 2017 dhe opozita kërkon garanci të forta shtesë në një paketë të plotë. “Ne si opozitë, PD dhe aleatët, të bashkuar, kemi sot përgjegjësinë që t’i japim shqiptarëve zgjidhjen që e meritojnë. Kriza është prodhuar nga bashkëpunimi i politikës me krimin dhe ajo mund të zgjidhet duke e ndarë atë nga krimi. Proces zgjedhor pa garancinë se qytetarët nuk do të dhunohen, pa një transformim të thellë, nuk mund të ketë”-theksoi Basha, ndërsa shtoi se: “Do të vazhdojmë betejën deri në fund për të çliruar Shqipërinë nga politika e lidhur me krimin”.

Marrëveshje e hapur mbi platformë

Kryedemokrati Basha gjatë takimeve me përfaqësues lokal në Shkodër, theksoi rëndësinë e betejës opozitare e cila sipas tij nuk ka për qëllim të marrë pushtetin, por për të nxjerrë vendin nga kriza e thellë e gjithanshme njëherë e mirë. “Ne kemi ndërmarrë hapat që kemi ndërmarrë këto 6 muaj dhe do të vazhdojmë betejën deri në fund. Kjo është një betejë që nuk e bëjmë për karrigen tona, nuk e bëjmë për pushtetin tonë, por e bëjmë për të çliruar Shqipërinë një herë e mirë nga politika e lidhur me krimin, si parakusht për t’i dhënë njerëzve zhvillim, punësim, mirëqenie dhe dinjitet. Kjo, siç e kuptoni është një qëllim që nuk bashkon vetëm opozitën por bashkon të gjithë shqiptarët e ndershëm, siç e pamë më 30 Qershor”-tha Basha. Me theksin “bashkim opozitar” janë shuar edhe zërat se mund të kishte një marrëveshje të fshehtë, e cila mund të linte jashtë ndikimit partitë e tjera. Qëllimi i opozitës për zgjedhje të parakohshme pa Ramën kryeministër dhe krijimin e një qeverie kalimtare duket se nuk ka ndryshuar, por forma për të arritur deri atje mund të diskutohet në tavolinat politike. Disa përfaqësues të partive aleate janë shprehur se nuk mund të jetë “kusht i panegociueshëm” bisedimet me Ramën duke qenë edhe kryeministër, por me “kushtin” tjetër që pas marrëveshjes ai të mos jetë më i tillë. Për një dakordësi mes partive opozitare në bllok dje foli edhe kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi. sipas saj, nuk ka negociata të fshehta për zgjidhjen e krizës politike. Ajo nguli këmbë se opozita vazhdon të jetë e bashkuar dhe qëndrimin e saj të ndryshëm nga Lulzim Basha për t’u përballur në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër, ajo e shpjegoi me arsyetimin se femrat janë më sfiduese se meshkujt. “Basha ka shumë të drejtë sepse në çfarë zgjedhjeje do të hysh me një kryeministër që akuzohet për bashkëpunim me krimin për vjedhjen dhe blerjen e votës? Qoftë SHBA dhe BE nuk negociojnë me kriminelët, vetëm negociata të fshehta bëjnë. Politika shqiptare ka negociuar fshehtas këto 30 vjet dhe prandaj nuk e kemi kaluar tranzicionin. Portalet pranë Ramës trumbetojnë se do të ketë negociata të fshehta, por absolutisht nuk ka. Jemi në unison. Ne nuk kemi problem dialogun, e ka problem Edi Rama. Por, dialogu duhet të jetë institucional, ne nuk bëjmë dialog sa herë ka Rama problem. Një nga kushtet për hapjen e negociatave është dialogu. Dialog për gjithçka. Unë them që femrat janë më sfiduese se meshkujt. Pranojnë të përballen”, tha Kryemadhi për Tv A2CNN.

Kushtet e një pajtimi

Ndonëse lideri i opozitës theksoi se krizën do e zgjidhin shqiptarët dhe nuk duhet të presim ndërkombëtarët, përsëri duket se edhe platforma për të nxjerrë vendin nga kriza lidhet edhe me zhvillimet ndërkombëtare. Përfaqësues të lartë të SHBA-së dhe BE-së, të përfaqësuara nga zyrtarë të lartë gjerman po e shohin me shqetësim situatën në vendin tonë dhe pritshmëritë, por edhe përgjegjësitë më të mëdha i shohin nga qeverisja. Publikisht deri më tani kryeministri po tenton të relativizojë gjithçka, duke mos e pranuar fjalën krizë, madje edhe me qëndrime se nuk do ketë zgjedhje të parakohshme. Përtej deklaratave publike, që mbetet si strategji politike për të mbajtur në tonus elektoratin e tij, kryeministri është i vetëdijshëm sidomos pas takimit me Merkel në Gjermani se hapja e negociatave me kushte për luftën kundër korrupsionit, të rishikimit të zgjedhjeve të 30 qershorit moralisht dhe ligjërisht, nuk janë gjë tjetër përveçse një kërkesë e kamufluar për zgjedhje të parakohshme. Kryetari i LZHK-së Dashamir Shehi u shpreh dje se në fundin e muajit shtator mund të jetë e qartësuar përfundimisht platforma opozitare. “U diskutua si t’i koordinojmë marrëdhëniet mes dy partive. U diskutua mbi platformën kombëtare të cilën e konsiderojmë si instrument për të zgjidhur krizën. Platforma besojmë do jetë gati në fund të shtatorit. Nuk kemi përse ulemi në dialog me Ramën”, u shpreh Shehi. Ndërkohë, kryetari i Demokristianëve Nard Ndoka ka shtuar se platforma e opozitës do të paraqesë zgjidhjen për Reformën në Drejtësi, reformën zgjedhore dhe do rikthejë shpresën për qytetarët.

