Opozita firmosi marrëveshjen, Soreca në zyrën e Bashës

Ju sugjerojme

Opozita e sotme firmosi sot marrëveshjen që parashikon pamundësimin e zgjedhjeve, nëse gjendet dakordësia për qeveri tranzitore. Basha firmosi veçmas me Kryemadhin, Mediun, Ndokën, Shehin, Idrizin, etj. Direkt pas këtij zhvillimi të rëndësishëm politik në zyrën e liderit të opozitës ka shkuar ambasadori i BE. Nuk dihet se çfarë është diskutuar në takimin Basha-Soreca që zgjati plotë një orë 17:00-18:00. Selia e PD nuk ka një deklaratë, edhe as Prezenca e BE në Shqipëri. Deri më tani faktori ndërkombëtar dhe veçanërisht e Derguara me Punë e SHBA-ve janë shprehur kundër bojkotit të zgjedhjeve.

Lexo edhe Basha: Opozita sot, shumica morale dhe numerike

Etiketa: Basha