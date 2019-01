“Opozita nuk ekzsiton”, Rama: Protesta e studentëve e tregoi qartë…

Gjatë seancës plenare në Kuvend kryeministri Edi Rama tha se protesta e studentëve e vërtetoi më së miri se opozita nuk konsiderohet si një alternativë politike. Më tej ai shtoi se protesta studentore e detyroi qeverinë të dëgjojë dhe të reflektojë.

“Nuk jemi ata që duam të kontrollojmë çdo gjë, por duam të vëmë kontrollin e ligjit mbi të gjithë. Duhet të shtyjmë përpara reformën në drejtësi. Protestat e studentëve na dha mundësinë të dëgjojmë dhe të reagojmë, ndërsa këtyre iu dha mesazhin se nuk iu shikojmë më me sy. Këtyre protesta e studentëve iu tha se nuk ekzistojnë si alternativë. Kujtojnë se shqiptarët kanë njëmijë e një arsye që të kërkojnë nga ne, por nuk duhet të besojnë tek vezët dhe pilivesat mes atyre.

E vetmja shkencë që njeh ajo është shkenca e filxhanëve. Ne kemi ngritur grupe të përbashkëta mes ministrive dhe universiteteve sipas fushave dhe këto fusha do të ndërtojnë të gjithë projektin për investimet që lidhen me infrastrukturën. Këto projektet do të behën bashkë dhe do të jetë një program për universitetin. Do të transformojmë të gjithë infrastrukturën e universitetit. Ata se kuptojnë, por dinë një gjë: Njerëzit kuptojnë dhe njerëzit dinë se kujt duhet t’i besojnë. I kanë pritur nga ne të gjitha dhe njëherë, por kjo nuk është e mundur. Çka është plotësisht e sigurte është se ne nuk duhet të merremi me ta,”, shprehet Rama./gazetamapo.al/