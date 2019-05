OSBE del me dy deklarata, ‘modifikon’ qëndrimin e saj

Ju sugjerojme

Prezenca e OSBE në Shqipëri doli me një deklaratë për protestën, duke theksuar se ata që e përdorin dhunën si një rrugë të shkurtër politike, do dështojnë.

“Organizatorët e protestës së mbrëmjes të sotme duhet të mbajnë përgjegjësinë politike për dhunën kriminale të ushtruar nga disa prej ndjekësit e tyre. Mendimet tona shkojnë me familjet e të plagosurve. OSBE-ja do të vijojë të nxisë opozitarizmin efikas dhe dialogun në Shqipëri. Por ne i dënojmë plotësisht ata që përpiqen të përdorin dhunën si një rrugë të shkurtër politike; ata do të dështojnë,” thuhet në deklaratën e tyre.

Por disa minuta më vonë, OSBE doli me një deklaratë të dytë.

“Prezenca e OSBE-së e ka ndjekur protestën e sotme minutë pas minute. Ne përsërisim qëndrimin tonë të palëkundur që dhuna nuk është përgjigja. Gjithashtu, reagimi i rëndë ndaj dhunës nuk ndihmon,” thuhet në deklaratën e dytë.

Etiketa: 11 maji