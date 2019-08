OSBE gati për të negociuar zgjidhjen e krizës në shtator

Ju sugjerojme

Zyra e OSBE-së në Vienë mësohet të ketë deklaruar se Sekretari i Përgjithshëm i Asamblesë Parlamentare Roberto Montella ka një plan për të vizituar kryeqytetin tonë, por formati i vizitës do të varet nga vullneti politik në Shqipëri.

Kryeministri Rama dhe kreu i PD-së Basha vijojnë të kenë qëndrime të kundërta për kushtet e tryezës së dialogut.

Lideri i opozitës pranon të ulet me Edi Ramën, vetëm kur ky i fundit të dorëhiqet nga posti i kryeministrit. Por deri tani kreu i qeverisë ka mohuar çdo mundësi për largimin e tij nga ekzekutivi. Prej 7 muajsh PD bashkë me aleatët ka braktisur parlamentin dhe pas votimeve të 30 qershorit ka humbur edhe drejtimin e bashkive të djathta, ndërsa nga ana tjetër PS ka zgjeruar pushtetin e saj me 61 bashki të fituara.

Ndërkombëtarët kanë kërkuar që marrëveshjet politike duhet të zgjidhen nga politika e brendshme, por duke mos parë asnjë progres, mesa duket ata kanë nisur të shqetësohen për përshkallëzimin e situatës.

Përveçsse në kriza politike mund të ndikojë edhe në vendimin e shteteve të BE për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë, kjo mund të ketë ndikim edhe në marrjen e drejtimit të OSBE-së në 2020./Oranews

Etiketa: kriza politike