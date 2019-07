OSHEE: Këto zona në Tiranë me 5-6 korrik pa energji elektrike

Ju sugjerojme

OSHEE përmes një deklarate për mediat ka njoftuar zonat e Tiranës ku do të ndërpritet energjia elektrike në ditët në vijim. Në njoftimin e OSHEE thuhet se për shkak të punimeve që do të kryhen në datat 5-6 korrik, në disa kabina në kryeqytet, do të stakohet energjia elektrike në këto zona .

Njoftimi:

Njoftim për abonentët Tiranë

Për shkak të punimeve që do të kryhen në datat 5-6 korrik, në disa kabina në kryeqytet, do të stakohet energjia elektrike në këto zona në Tiranë.

5 korrik

09:00-15:00

Rruga “Loni Ligori” pranë rrugës “Teodor Keko”, rruga “Muhamet Gjollesha”, rruga “Mihal Duri”.

9:30 deri 15:00

Rruga “Jeronim De Rada”, rruga “Jordan Misja”, rruga e Dibrës, rruga “Thanas Ziko”, rruga “Siri Kodra”, rruga “Mehmet Brocaj”, rruga “Mine Peza”

09:00-13:00

Rruga “Kongresi i Manastirit”

13:00-14:00

Rruga “Kadri Roshi”

14:00-15:00

Rruga “Ibrahim Brahja”

6 korrik

09:00-15:00

Zona e Astirit

09:00-16:00

Rruga “Mati Logoreci”, rruga “Njazi Meka”,

09:00-11:00.

Rruga “Gjon Kastrioti”, rruga “Riza Cuko”

01:00-04:00

Rruga Bardhyl

