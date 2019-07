OSHEE: Këto zona në Tiranë s’do kenë drita nesër

Ju sugjerojme

OSSHE ka njoftuar se për shkak të punimeve për rikonstruksionin e kabinave në Tiranë do të vijojnë ndërprerjet e energjisë elektrike në disa zona. Ndërprerjet do të vijojnë përgjatë datës 31 korrik dhe 1 gusht. Oraret dhe zonat ku do të ketë ndërprerje të energjisë:

31 Korrik

09:00-12:00 rruga “Myslym Keta”

09:00-15:00 rruga “Skënderbej”, rruga e Durrësit, pranë Bllokut të Ambasadave, rruga “Mahmut Xhelili”, rruga “Todi Shkurti”, rruga “Stefan Shundi”

09:00-16:00 rruga e Dibrës, pranë Spitalit “Nënë Tereza”

11.00-13.00 zona pranë Universitetit Bujqësor Kamëz

1 Gusht

09:00-15:00 rruga e Durrësit, rruga “Mine Peza”, rruga “Haxhi Hysen Dalliu”

09:00-16:00 rruga e Dibrës, pranë Spitalit “Nënë Tereza”, rruga “Ferit Xhajko”, rruga “Omer Nishani”

Etiketa: energji elektrike