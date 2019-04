Padia e PD, Prokuroria nis hetimet për dhunën e Policisë në protesta

Ju sugjerojme

Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për dhunën që është ushtruar nga Policia në protestat që ka bërë Partia Demokratike. Prokuroria ka regjistruar kallëzimin e bërë nga Gazment Bardhi dhe tashmë do të nisë hetimi për drejtuesit e Policisë dhe për Ministrin e Brendshëm Sandër Lleshaj.

Njoftimi

Prokuroria e Tiranës ka regjistruar kallëzimin penal të Partisë Demokratike ndaj Ministrit të Brendshëm dhe Policisë së Shtetit mbi veprimet kundër protestuesve në protestat e opozitës të datave 16 Shkurt – 16 Mars. Burime pranë Prokurorisë së Tiranës, konfirmojnë se Prokuroria ka ftuar për të dhënë deklarime mbi këtë kallëzim Sekretarin e Përgjithshëm z. Bardhi, ditën e hënë, ora 12.00.

Më datë 18 Mars 2019 Partia Demokratike nëpërmjet Sekretarit të Përgjithshëm Gazment Bardhi, kallëzoi në Prokurori drejtuesit më të lartë të Policisë së Shtetit dhe vetë Ministrin e Brendshëm. Në kallëzim theksohej se gjatë zhvillimit të protestës Policia e Shtetit, duke shpërdorur detyrën, ka dhunuar dhe sulmuar me mjete të helmimit masiv dhe ujë me presion, qytetarë të cilët ishin duke protestuar paqësisht. Sipas kallëzimit penal, siç tregojnë pamjet e ditës së protestës, jo vetëm nuk është respektuar, por qëllimi i Policisë ka qenë pengimi i zhvillimit të protestës, duke hedhur mjete të helimit masiv dhe ujë me presion ndaj të gjithë protestuesve, jashtë rregullave dhe rrethanave të lejuara nga ligji.

Ky është rasti i parë ku prokuroria nis hetimet ndaj veprimeve të Policisë së Shtetit për përdorimin e gazit lotsjellës dhe ujit me presion ndaj protestuesve. Prokuroria do të hetojë nëse Policia e Shtetit ka tejkaluar kompetencat e saj dhe nëse Policia ka ushtruar dhunë jo proporcionale ndaj protestuesve.

