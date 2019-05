Padia e Shkëlzen Berishës, Taulant Balla kërkon pafajësi

Ju sugjerojme

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka marrë pjesë në seancën gjyqësore, ku Shkëlzen Berisha e ka paditur për shpifje. Balla ka kërkuar pafajësi nga gjykata, ndërkohë që hodhi akuza ndaj djalit të ish-kryeministrit Sali Berisha.

“Drejtësia do të fitojë. Lulzim Basha duhet të paguajë gjobën, që ka vendosur gjykata. Në rastin e Shkëlzen Berishës, është një prej rasteve më të qarta, ku njerëzit e veshur me pushtet, gjatë kohës që kanë qënë në qeveri, janë paguar me shuma marramendëse nga një individ, që më pas është shpërblyer me një koncesion. Të gjitha dosjet e korrupsionit të këtyre 25 viteve do të zbardhen. Janë të shumtat raste korruptive dhe asnjë rast në të shkuarën nuk do të ngelet pa hetuar. Kërkova nga gjykata pafajësi”, – tha Taulant Balla.

Shkëlzen Berisha kërkon dënimin e Ballës, pas deklarimeve të bëra në komisionin hetimor për privatizimin e CEZ, në adresë të tij.

