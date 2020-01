Padrejtësi, padrejtësi! Protesta e shqiptarit që dogji veten në Strazburg

Ju sugjerojme

Sipas agjensisë franceze të lajmeve, dna.fr, personi që dogji veten sot para selisë së Parlamentit Europian në Strazburg, ishte një 39-vjeçar me origjinë shqiptare.

Besohet se ai e ka bërë aktin në shenjë proteste, ndaj vendimit të dëbimit që ishte marrë ndaj tij. Gjithçka ndodhi gjatë kohës që mbahej një seancë atje, në Parlamentin Europian.









“Padrejtësi! Padrejtësi!”, mësohet se bërtiste ai para se të lyente veten me benzinë dhe të ndizte flakën. 39-vjeçari kishte me vete një valixhe me sende personale dhe pasaportën.

