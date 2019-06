Paga e çmendur/ Tirana rrëmben sulmuesin nga Flamurtari

Ju sugjerojme

Pasi zyrtarizoi afrimin e Elton Cale, Tirana ka njoftuar edhe marrëveshjen me sulmuesin Agustin Torassa, i cili do të vishet bardheblu për sezonin e ardhshëm, me opsion zgjatjen edhe për një vit tjetër.

Të dy lojtarët e afruar nga klubi kryeqytetas vijnë nga Flamurtari, aty ku u larguan për shkak të problemeve me pagat, madje Torassa shkoi edhe në Kinë tek skuadra e YB Funde, por dështoi të qëndrojë atje, pas falimentimit të klubit.

Gjatë qëndrimit në Vlorë Torassa pati një rendiment të shkëlqyer dhe është ndër lojtarët më të mirë në Superiore.

“Agustin Torassa është zyrtarisht bardheblu. Sulmuesi argjentinas ka nënshkruar marrëveshjen që e bën pjesë të Tiranës për sezonin e ardhshëm me opsionin për te vazhduar bashkëpunimin edhe me një tjetër vit.

Torassa vjen si një përforcim me shumë vlera për skuadrën bardheblu. Ish futbollisti i Flamurtarit do t’i bashkohet Tiranës në ditët e para përgatitore në muajin korrik”, thuhet në njoftimin e klubit kryeqytetas.

Sipas informacioneve të para, paga që 30-vjeçari do të marrë për sezonin që nënshkroi kontratën do të jetë 7 mijë euro në muaj.

Një pagë anormale, jashtë mundësive të klubit të Tiranës, duke qenë se është akoma në gjyq dhe UEFA e penalizoi për të mos marrë pjesë në kupat e Europës, pikërisht për shkak të detyrimeve të pashlyera dhe borxheve, por duket se Refik Halili ka vendosur të bëjë gjithçka për të ndërtuar ekip për kreun.

