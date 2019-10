Pagesa për një sesion fotografik? Kristina Baki flet me shifra

Ju sugjerojme

Kristina Baki ka folur së fundmi për karrierën e saj si modele. E ftuar në emisionin “Rreze Dielli”, Kristina u shpreh se të bësh modeling në Shqipëri është e vështirë, por sipas saj duhet të vendosen disa kushte nga ana e modeleve, në mënyrë që të punojnë me profesionistë.

Kur u pyet se sa paguhet një modele për një sesion fotografik, Kristina nuk ngurroi të përgjigjej me shifra konkrete.“Nuk di të them për modelet e tjera…Ka pagesa të ndryshme. Më përpara paguhesha më pak, por kur jashtë të paguajnë më mirë…Pse të mos paguhesh edhe këtu, kur e bën punën me profesionalizëm? Unë paguhem për një ditë foto-shooting 800-1000 euro”-u shpreh Kristina.









