Pagoi 6 mijë euro për një klip, këngëtarja: Lekë të hedhura kot!

Këngëtarja Blerina Braka ka rrëfyer së fundmi në programin “Trokit” se ka shpenzuar një shumë marramendëse për videoklipin e këngës “Se parfe”, të cilën nuk ka ngurruar ta heqë nga You Tube. Blerina tregoi se ka harxhuar konkretisht 6 mijë euro.

“Një këngë idiote, “Se parfe”. Kam shpenzuar 6 mijë euro. Skandaloze. Lekë të hedhura kot, në plehra. E kam hequr nga You Tube, nuk është . I jep lekët pak nga pak dhe në fund thua:Çfarë bëre?”-u shpreh këngëtarja për moderatorin Ermal Peçi, i cili u shkri së qeshuri.

Kujtojmë se Blerina ka ardhur së fundmi në tregun muzikor me një duet me Shpat Kasapin, me titull “Dashni pa krahë”.

