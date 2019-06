Paja i jep fund beqarisë sot, ja detajet nga ceremonia e përfolur

Ju sugjerojme

Aktori i humorit Gaz Paja duket do t’i japë fund beqarisë sot në ambientet e hotelit luksoz “Plaza” në qendër të Tiranës. Deri më tani, ndonëse ishte bërë e ditur organizimi i ceremonisë martesore, ende nuk dihej një datë. Por “Panorama Plus” shkruan se dasma e shumëpërfolur e Gazit me vajzën e panjohur për publikun, Ira Seferi, do të zhvillohet mbrëmjen e sotme.

Mbi 300 të ftuar mësohet se do të kërcejnë me muzikë të të gjitha trevave të Shqipërisë. Ndërsa përsa i takon ceremonisë, do të mbahet fillimisht me koktejlin e pritjes së të ftuarve, për t’u shoqëruar më pas me momentin e tortës dhe puthjes së çiftit.

Kujtojmë se pak ditë më parë Ira publikoi në rrjetin social “Instagram” disa fotografi nga festa e saj e beqarisë, ku dukej në një vend bregdetar nën shoqërinë e mikeshave.

Etiketa: Gaz Paja