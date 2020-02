Paketa Anti-KÇK, reagon edhe SHBA: Të zbatohen standardet e procesit të drejtë ligjor

Ju sugjerojme

Pas zyrës së BE-së në Tiranë, edhe ambasada amerikane reagon mbi Ligjin Anti-KÇK, duke nënvizuar se pavarësisht mbështetjes ndaj qeverisë për të luftuar krimin, mekanizmat e përforcuar duhet të mbështesin institucionet e reja të drejtësisë.

Ambasada thekson gjithashtu se këto ligje duhet të harmonizohen me standardet e procesit të drejtë ligjor, duke paralajmëruar se do ta ndjekë nga afër zbatimin e këtij ligji.









Deklarata

Ndërsa vazhdon zbatimi i reformave të rëndësishme të drejtësisë, Shtetet e Bashkuara mirëpresin përpjekjet e intensifikuara nga Qeveria e Shqipërisë për të parandaluar krimin e organizuar që të përdorë pasurinë e paligjshme për të minuar themelet e shtetit ligjor. Mekanizmat e përforcuar për zbatimin e ligjit duhet edhe të mbështesin institucionet e reja të drejtësisë të ngarkuara me ndjekjen penale të krimit të organizuar, edhe të harmonizohen me standardet e procesit të drejtë ligjor. Ne do të vazhdojmë ta ndjekim zbatimin e këtij ligji me interes te madh.

