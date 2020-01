Paketa antishpifje/ Presidenti përplaset sërish me mazhorancën

Ju sugjerojme

Pas kthimit për rishqyrtim të dy ligjeve që njihen si paketa antishpifje nga Presidenti Ilir Meta, reagoi kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla. Në një prononcim për mediat, ai tha se Meta e ka marrë urdhrin nga Basha për kthimin e ligjeve ndërkohë që paralajmëroi rrëzimin e dekreteve të Presidentit.

“Dihej se ky hap i rëndësishëm që Shqipëria hodhi për të luftuar dizinformimin si një kërcënim për cilësinë e demokracisë jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën demokratike, se Presidenti Ilir Meta pas, urdhrit të Lulzim Bashës do të kthente mbrapsht përmes një dekreti dy ligjet komponente të kësaj pakete të parë të betejës me shpifjen. Legjislacioni shqiptar duhet përmirësuar sa më shumë për të garantuar fitoren e të vërtetës ndaj shpifjes. Ritheksoj se përmirësimet ligjore në të dyja ligjet antishpifje janë certifikuar tërësisht nga partneri ynë i rëndësishëm OSBE edhe në kuadër të faktit historik që Shqipëria ka nderin, përgjegjësinë e madhe të drejtojë këtë organizatë. Sipas procedurës parlamentare, ditën e hënë më datë 20 Janar 20 ardhja e dekreteve i njoftohet seancës plenare dhe menjëherë sipas procedurës Komisioni përgjegjës do ti shqyrtojë dhe në seancën më të parë pasuese dekretet e Zotit Ilir Meta me detyrë President i Republikës do të rrëzohen”, tha Balla.









I menjëhershëm ishte edhe reagimi i Presidentit Ilir Meta. Në një postim në rrjetet sociale, ai shpërndau dekretin e një dite më parë, ndërsa i ftoi të gjithë që ta lexojnë me vëmendje.

“Liria e shprehjes, liria e medias dhe e drejta e informimit, përveç se janë të drejta themelore kushtetuese, janë të lidhura ngushtë me parimin e ndërtimit dhe funksionimit të një shteti demokratik. Shqipëria dy vitet e fundit ka një përkeqësim të këtyre treguesve, sipas konkluzioneve të organizatave prestigjioze ndërkombëtare të gazetarëve, si dhe të institucioneve ndërkombëtare që monitorojnë respektimin e lirisë së medias.

Ndaj është koha për të reflektuar dhe për të mos ecur me kokëfortësi në rrugën e censurës dhe autoritarizmit, që do të përbënte rrezik për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Edhe njëherë, i ftoj të gjithë të lexojnë me vëmendje argumentet kushtetuese dhe ligjore të kthimit për rishqyrtim në Kuvend të paketës së ashtuquajtur “anti-shpifje””, shkruan Presidenti.