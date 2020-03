Paketa ekonomike e qeverisë, si do të kompensohen pagat e bizneseve dhe kush përfiton

Ju sugjerojme



Kryeministri Edi Rama tha dje se për konsumatorët familjarë dhe biznesin e vogël do të falen të gjitha kamatëvonesat në kuadrin e masave ndaj krizës për shkak të koronavirusit.





“Biznesi i vogël, njësoj si qytetarët ka kamatëvonesa ndaj të gjitha do të fshihen. Janë 211 mijë persona. Është një barrë shtesë, e cila do të hiqet e gjitha”, tha Rama.









Duke sqaruar pikat e planit financiar që u shpall dje, Rama hodhi dritë mbi mënyrën sesi do të bëhet kompensimi i rrogave të punonjësve që kanë pezulluar punën. Vendimi u vjen në ndihmë të gjithë atyre bizneseve që kanë ulur qepenin tashmë me urdhër të qeverisë.

Ai tha se të gjithë do të paguhen aq sa i kanë pasur rrogat e munguara. Kurse paralajmëroi se për ata punonjës të cilëve u është hapur apo lejuar aktiviteti i punës ku kanë qenë dhe nuk shkojnë, ata nuk do të kompensohen.

“Nëse aktiviteti është hapur dhe punonjësit nuk shkojnë në punë, nuk kanë kompensim”, tha ai.

Më tej Rama ka sqaruar procesin e dhënies së kredive që do t’u jepen bizneseve për të kaluar situatën e krizës nga shpërthimi i koronavirusit, duke i dalë garant shteti deri në 100 milionë lekë kreditim.

Ai tha se kjo skemë është e dakordësuar me Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko dhe nëse do të hasen probleme gjatë rrugës do të rishqyrtohet.

I pyetur, se nëse subjektet marrin kredinë dhe më pas nuk e shlyejnë atë, apo falimentojnë, Rama u shpreh se më pas hyn në fuqi plani B, por pa e sqaruar këtë të fundit se çfarë parashikon.

