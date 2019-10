Rama te Mjekësia: Pakti me Universitetin, zotim pa kthim pas

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka vizituar mëngjesin e së hënës ambientet e Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë. Takimi me studentë dhe pedagogë vjen në ditën e parë të vitit akademik 2019-2020. Në fjalën e tij Rama tha se sot universitetet janë në një gjendje më të mirë sesa ishin dje. Ai shtoi se Pakti për Universitetin është një zotim pa kthim mbrapa.

Kryeministri tha se së shpejti do të çelet edhe spitali i ri i Kirurgjisë, për të cilin shprehu bindjen se do të vendosë një standard të ri në sistemin tonë shëndetësor, si dhe për të motivuar gjithë trupën dhe për të lehtësuar kalimin e dijes dhe eksperiencës tek më të rinjtë.

“Ne kemi bërë dhe do të bëjmë gjithçka që Qendra Universitare të përmbyllë një proces transformimi që ka nisur tashmë. Sepse ne shohim se ka ende boshllëqe, por nëse e kthejmë kokën pas e pohon që sot jemi si dita me natën në raport me 6 vite më parë. Së shpejti do të hapet edhe spitali i ri modern i kirurgjisë, ku një komponent i rëndësishëm është edhe ai i bashkëveprimit me universitetin. Ai spital do të vendosë një standard të ri në shërbimin tonë shëndetësor” – tha Rama në takim.

Ai nënvizoi se ministri ka një plan të bashkërendeuar me drejtuesit e Universitetit për të kompletuar gjithë elementët e logjistikës që iu shërbejnë studentëve në punën e përditshme.

“Një urim për gjithë vajzat dhe djemtë që sot fillojnë shkollën dhe për gjithë ata që e vazhdojnë, me garancinë që ne do bëjmë çmos në mënyrë që jeta juaj në kohën e studimeve të jetë më cilësore. Me këtë urim dua t’iu them se tanimë e kemi hapur një rrugë të re për gjithë ata që janë më të mirët dhe synojnë të kontribuojnë qoftë në institucionet e gjithë kësaj sfere që është shëndetësia, edhe në praktikën spitalore. Sot ne kemi një numër të konsiderueshëm ekselentësh që janë përfshirë në punë në sajë të kontributeve të tyre. Një thirrje e re është hapur duke e shtrirë gamën e prurjeve deri në vitin 2015, për gjithë ata që kanë përfunduar me rezultate të shkëlqyera dhe kushdo që nga ky universitet del me rezultate të mira do e ketë rrugën e hapur se çdo vit do të forcohet më tutje kjo marrëdhënie e drejtpërdrejtë me tregun e punës dhe institucioneve tona”, deklaroi Rama.

