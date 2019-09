Palmer i dërguari për Ballkanin, Xhafaj: Luftë kundër korrupsionit

Ju sugjerojme

Matthew Palmer, Zyrtari i Lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka marrë detyrë të rëndësishme, teksa do të jetë Përfaqësuesi i Posaçëm i SHBA për Ballkanin Perëndimor. Lidhur me këtë, ish-ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, ka reaguar duke e uruar diplomatin për detyrën e re, si dhe duke u shprehur optimist se ish-zv/ndihmës sekretari amerikan do të kontribuojë shumë në instalimin e Reformës në Drejtësi, intensifikimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri.

Postimi i Fatmir Xhafës:

Caktimi i Matthew Palmer si Përfaqësues i Posaçëm për BP është një lajm shumë i mirë jo vetëm për Shqipërinë por për të gjithë rajonin, për forcimin e bashkëpunimit, dialogut dhe sigurisë rajonale. Flm StateDept për rritjen e vëmendjes për rajonin & për Shqipërinë në këto momente kritike.

Jam i bindur se kontributi i zotit Palmer për Shqipërinë do të përmirësohet më tepër, sidomos për konsolidimin e rregullit dhe ligjit dhe Reformën në Drejtësi, luftën ndaj korrupsionit dhe krimin e organizuar.

Ka qenë kënaqësi e veçantë të ndaj me të shqetësimin për këto tema gjatë vizitës sime në Washington, në mars 2018 dhe të shoh te ai interesimin dhe kujdesin e veçantë për integrimin e shpejtë 🇪🇺 të Shqipërisë. Suksese z.Palmer në këtë mision shprese për rajonin, për vendin tim.

