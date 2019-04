Paloka: Do shemben 94 mijë banesa, ngrihuni pa ju ardhur tek dera!

Ju sugjerojme

Numri II i PD-së Edi Paloka ka deklaruar se të gjitha banesat e palegalizuara do të shemben. Sipas tij s’ka më proces legalizimi, të gjitha ato që janë në process do shemben. Ai gjithashtu bën thirrje që njerëzit të ngrihen në protestë për të rrëzuar Rama, para se tu shemben shtëpitë.

Stausi i plotë dhe video e një personi që fle në rrënoja:

“Rama qe ju premtoi se “edhe enveri po te ngrihet nuk ju a prish dot shtepite”, pak dite me pare ka vendosur qe 94 mije banesa ne Tirane dhe gjithe vendin , nuk do te legalizohen por do te prishen.

94 mije…

Shihini keto pamje. Kujtoni dhe se si ju leshoi gazin helmues femijeve brenda shtepive, i dhunoi, i burgosi e ne fund ju prishi dhe shtepite e i la ne rruge.

Rrezoni Ramen perpara se t’ju rrezoj shtepite. Ngrihuni pa ju ardhur tek dera e shtepise”.

