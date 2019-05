Palushi: Nëse i vihet kapak problemit zgjedhor, s’ka më kriza

Ju sugjerojme

Kryeredaktori i Gazetës Mapo, Enton Palushi i ftuar në emisionin e Bledian Kokës në Syri.net për zhvillimet e fundit politike në vend tha se kriza zgjidhet nëse i vendoset kapak problemit zgjedhor.

Ndërsa i pyetur për marrëveshjen e 17 Majit 2017, Rama-Basha ai tha se ajo nuk solli zgjidhje për vendin.

“Një marrëveshje që do të ofronte një standard për shqiptarët. Është për të ardhur keq që të shpenzohen kaq energji dhe të ketë marrëveshje kulisash. Dhe kur përfundojnë duke marrë gjëra të vogla, shkon dëm. Do doja një zgjidhje në terma afatgjatë. Edhe largimi i politikanëve prodhon zgjidhje. Nuk janë problemi shqiptarët, por politikanët. Edhe ajo mund të sjellë një farë ndryshimi. Nëse i vihet kapak problemit zgjedhor nuk do të kemi kriza të tjera”, deklaroi Palushi.

Pyetje: A do të ketë përplasje fizike nëse zhvillohen zgjedhjet e 30 qershorit?

Palushi: Vështirë të bësh parashikime. Gjuha e tyre është inflamatore dhe ndez përplasje. Marrëveshja e 2017 prej mënyrës si u bë dhe fshehtësisë, vazhdon edhe sot të rëndojë kundër opozitës. Nuk pres që hapat që do të hidhen të mos jenë transparent. Ajo që ndodhi më 17 maj u duk sikur do të prodhonte diçka të mirë, por në fakt nuk prodhoi as zgjedhje të lira.

Pyetje: Shkrimi i “Bild” ishte i fortë me termin “shtet gangsterësh”. A është ekzagjeruar?

Palushi: Është hera e parë që nuk etikohen shqiptarët, por qeveria. Etikimet nuk i bëri Manjani apo Çollaku, por vetë gazeta. Kur ata mësojnë se një ministër i brendshëm është larguar për lidhje me krimin, si mund të presësh nga një gazetë gjermane të thotë se ky është shtet normal?! Ai ka marrë disa fakte, ka prova të tjera. Shkrimi është bërë për audiencën gjermane, politikanëve gjermane se ka shumë ndikim dhe thotë si mund ti hapim negociatat me një shtet të tillë? Si mund të presë qeveria gjermane këta qeveritarë? Në Gjermani po zhvillohet një ndër gjyqet më të mëdha pas Luftës së Dytë Botërore, ku janë të përfshirë shqiptarët dhe ku flitet për transportin e 1.7 ton drogë.

