Palushi: Përgjimet, një histori që shkon përtej Bild

Kryeredaktori i Gazetës MAPO, Enton Palushi, u shpreh në “A-Krasta” se audiopërgjimet e publikuara nga një prej të përditshmeve më të mëdha gjermane, do të kenë ndikim te situata politike në Shqipëri. Ai tha se përgjimet janë një histori që shkon përtej BILD. Gjithashtu, ai tha nuk përjashtohet mundësia që në Shqipëri mund të jenë futur aktorë ndërkombëtarë dhe politikanët tanë punojnë “thjesht si aktorë”.

“Përgjimet nuk janë një histori vetëm e gazetës Bild. Nga informacionet që kam unë, është një histori shumë më e gjerë dhe më shumë ndikim te situata politike në Shqipëri. Bild-in unë kam kaq kohë që e ndjek. Mediat në Gjermani kanë një raport të tyre me të vërtetën, kanë një raport solid. Bild është një gazetë me një stil të thjeshtë, ndryshe nga gazetat e tjera që janë më të komplikuara. Stili i saj nuk ndikon tek përmbajtja. Kemi një kryeministër që shkonte në Gjermani për ekspozita, tani do të shkojë për gjyqe”, u shpreh Palushi.

Ai komentoi edhe rolin e Prokurorisë shqiptare në këtë proces, kur citoi gazetarin e BILD, Peter Tiede. “Në shkrimin e sotëm të BILD, Peter Tiede ka një pjesë thelbësore për Prokurorinë, që po të ishin hetuar krimet zgjedhore, Shqipëria nuk do të ishte në këtë pikë. Është një vëzhgim në shumë interesa që e bën gazeta”, vijoi Palushi.

30 qershori?

Është e vështirë të bësh një parashikim. Vështirë të bësh një parashikim dhe djalli fshihet në detaje. Dhe ne duhet të analizojmë të gjithë informacionet që vijnë nga jashtë. Kam frikë se sot kanë hyrë në lojë aktorë të tjerë ndërkombëtarë. Tani loja është e hapur. Ata do të jenë pjesë e lojës.

Etiketa: Enton Palushi