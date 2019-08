Palushi: SPAK, anti-informaliteti dhe pyetja e thjeshtë për Ramën

Ju sugjerojme

Kryeredaktori i gazetës Mapo, Enton Palushi komenton mesazhet për SPAK nga ambasada amerikane. Sipas tij, SPAK do quhet i suksesshëm nëse heton projektet me kosto të lartë financiare në shpinë të taksapaguesve. Kur bie fjala tek aksioni antiinformalitet, Palushi thotë se Rama ka një synim të veçantë, por së pari duhet t’i përgjigjet një pyetjeje të thjeshtë

Kryeredaktori i gazetës Mapo, Enton Palushi, komentoi në emisionin Ditari në A2, video-mesazhet që po publikon Ambasada Amerikane në Tiranë për Reformën në Drejtësi.

Palushi tha se mesazhet vijnë në kohën kur ka dy shqetësime: e para, që ngritja e institucioneve të reja po zgjatet dhe njerëzit kanë kohë që presin të shohin frytet e reformës me arrestime në nivele të larta; dhe e dyta, kur ndaj organeve të reja të drejtësisë është ngarkuar një pritshmëri e lartë për shkak të krizës politike dhe ngërçeve juridike të krijuara në vend.

Sidomos me vëmendje pritet ngritja e Gjykatës Kushtetuese dhe e SPAK. Duke u ndalur tek e fundit, Palushi tha se pritet me interes për të parë se çfarë do të hetojë fillimisht SPAK, për shkak se dihet se ‘thesi’ i abuzimeve në Shqipëri është shumë i madh. Sipas kryeredaktorit të gazetës Mapo, SPAK do rezultojë një sukses nëse do të godasë vërtet persona të fuqishëm, sidomos ata që janë në pushtet aktualisht.

“Shqipëria ka përjetuar pranga, ka parë arrestime ish-ministrash dhe zyrtarësh të lartë, por sukses do jetë nëse goditen qendrat e pushtetit, njerëzit e fuqishëm vërtet, jo marionetat politike”, tha ai.

Po ashtu, Palushi tha se është e rëndësishme që SPAK ta nisë punën duke goditur rastet e abuzimeve të mëdha financiare, me kosto të rënda mbi shpinën e taksapaguesve. Sipas tij, ky do ishte sukses i vërtetë, jo nëse arrestohen disa abuzues të zakonshëm. Ai iu referua sidomos koncesioneve. Palushi tha se bëhet fjalë për 2 miliardë euro koncesione, që do paguhen për një dekadë në vijim nga taksapaguesit, siç është rasti i një koncesioni që duhej të ishte thjesht një bajpas rrugor dhe përfundoi si aks rruge me vlerë 300 milionë euro.

“Personalisht, nëse do të isha person që ka interes për këtë reformë, do të isha i shqetësuar nga mënyra se si po e përdor qeveria këtë reformë dhe mendoj se kjo është arsyeja se pse amerikanët po nxitojnë për të treguar se reforma nuk do të kapet. Shqiptarët duan të shohin që reforma më së pari ndëshkon ata që janë në pushtet, kështu që ky mesazh duhet të lexohet nga qeveria si mesazh që i shkon asaj. Thesi i abuzimeve është shumë i madh në Shqipëri dhe të gjithë po presin se nga do ta nisë SPAK-u. Ata duhet ta nisin aty ku është paraja e madhe, nëse nuk bëhet kjo, janë të kota prangat”, u shpreh Palushi.

Kryeredaktori i gazetës Mapo u ndal gjatë edhe tek aksioni antiinformalitet i qeverisë. Ai tha se nuk janë të paktë ata që e kritikojnë këtë qeveri, duke thënë se qeverisja nuk bëhet me aksione, por se institucionet ligjzbatuese duhet të funksionojnë çdo ditë. Palushi kritikoi edhe faktin që kjo qeveri po futet në vitin e shtatë në pushtet dhe sërish i shet aksionet si një arritje të madhe.

Sipas tij, aksioni antiinformalitet, përtej propagandës qeveritare, ka edhe një tjetër qëllim. Ai vjen pikërisht kur të gjitha diskutimet janë fokusuar te koncesionet me vlera marramendëse. Kryeministri është mbrojtur duke thënë se ai vetë nuk i bën dot këto vepra, për shkak se i mungojnë fondet dhe se shteti është i pafuqishëm, tha Palushi.

“Në këto kushte, mjafton një pyetje e thjeshtë për kryeministrin Edi Rama: A e ke bërë më të pasur shtetin shqiptar gjatë këtyre gjashtë viteve? Sepse kur pretendon se po bën shtet, kjo nënkupton që po pasuron arkën e shtetit, po shton buxhetin. Por nëse e bën të pasur arkën e shtetit, atëherë vlen parimi që njihet si ligji i Vagnerit, që thotë se sa më i pasur shteti, aq më shumë do të japë ai për qytetarët. Prandaj njerëzit duan të shohin investimet e mëdha të qeverisë, spitalet, shkollat, rrugët, rrjetat sociale që përkthehen në ndihmë ekonomike, etj. Por ata nuk po shohin gjë”, tha Palushi.

Në këto kushte, aksioni antiinformalitet shërben për t’u thënë qytetarëve në mënyrë demonstrative se arka e shtetit është e varfër pasi janë këta biznesmenë, të cilëve po iu vendosim shirita, që nuk paguajnë taksat.

“Në këtë mënyrë, Rama e kanalizon urrejtjen e njerëzve dy herë tek biznesi, së pari nga koncesionet, së dyti me këtë aksion antiinformalitet”, tha Palushi.

I pyetur nëse edhe Lulzim Basha po bën të njëjtën gjë, duke sulmuar biznesin, Palushi tha se ai e ka fokusin e tij te një grusht i caktuar njerëzish, që po pasurohen në mënyrë marramendëse. “Ky diskutim do e dominojë jetën publike në Shqipëri edhe për shumë vite në vazhdim,” tha Palushi.

Në lidhje me krizën politike të vendit, Palushi theksoi se “ngjarjet e Shkodrës i kanë hedhur benzinë krizës edhe gjatë muajit të pushimeve”. Ai tha se krizës vetëm sa po i shtohen elementët, por ajo nuk po shkon drejt zgjidhjes.

Palushi tha se kauza e opozitës është e drejtë dhe ajo do vazhdojë të kërkojë të drejtën e saj për zgjedhje të lira dhe të ndershme me ato mjete që ka në dispozicion, si protestat apo denoncimet, për sa kohë e ka kartën morale në xhep. “Ndoshta në vjeshtë PD mund të japë edhe sinjale për hapje apo për zgjerim të partisë,” tha Palushi.

Kur u pyet nëse gazeta “Bild” ka përgjime të tjera, Palushi u përgjigj: “Nuk e di nëse ka të tjera përgjime, por kjo gazetë ka publikuar mjaftueshëm gjëra për të rrëzuar më shumë se një qeveri. Tani është koha që të lëvizin shqiptarët, qeveria dhe ndërkombëtarët”.

Duke u ndalur tek ndërhyrjet për zgjidhjen e krizës, Palushi tha se është e gabuar që të mendohet se e mesmja e artë është zgjidhja në këtë rast. Sipas tij, bëhet një gabim logjik me argumentin e të mesmes. “E mesmja nuk është zgjidhja në këtë rast, sepse kauza e opozitës për nevojën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është e drejtë”, tha Palushi.

Duke komentuar disa reagime ndërkombëtare gjatë këtyre ditëve të gushtit, Palushi tha se mjaft interesant ka qenë qëndrimi ndaj memorialit turk në Tiranë. Sipas tij, këto janë sinjale të rëndësishme, që i dërgon qeverisja Uashingtonit dhe Brukselit për mënyrën se si po e qeveris vendin.

Palushi insistoi se qeveria nuk duket e shqetësuar, të paktën për momentin, për faktin se në vjeshtë pritet të merret vendimi për nisjen e negociatave, sikundër nuk po shqetësohet as për faktin se Shqipëria mund të humbasë shansin që të drejtojë OSBE-në.

