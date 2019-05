Pamjet e përplasjes në zyrën e Drejtorit të Policisë: Hiqi duart

Ju sugjerojme

Një incident i rëndë ka ndodhur brenda në zyrën e drejtorit të policisë së Tiranës, Kastriot Skenderaj më 16 shkurt të këtij viti. Direkt pas protestës së parë të opozitës, policia shoqëroi disa protestues. Deputetët e PD-së shkuan aty duke kërkuar informacion për këto arrestime. Deputetët (ende nuk ishin djegur mandatet) hynë me forcë brenda ambienteve të policisë dhe shkuan drejt e në zyrën e drejtorit. Aty kanë patur edhe një përplasje fizike, që sot konfirmohet plotësisht me publikimin e pamjeve nga Partia Demokratike.

Për këtë incident kanë nisur hetimet dhe prokuroria akuzon 6 deputetët e PD-së për “veprën penale të kundërshtimit të punonjesit të policisë se rendit publik, kryer në përdorim të dhunës dhe në bashkëpunim”.

Nga ana tjeter demokratët pretendojnë krejt të kundërtën. Në një konference të përbashkët për mediat, Enkelejd Alibeaj tha se:

“Në zyrat e shtetit u vumë përballë agresionit të disa funksionareve te larte te policise te dehur nga alkooli. Pamjet tregojne se Drejtori i Pergjithshem i Policise agreson deputetin Strazimiri per t’i marre telefonin me te cilin po filmonte. Nendrejtori i policise vendos doren ne brez per te nxjerre armen”.

Ish-deputetët që po procedohen:

Flamur Noka

Klevis Balliu

Xhemal Gjunkshi

Enkelejd Alibeaj

Gent Strazmiri

Anton Frrokajn

*Pamjet e perplasjes verbale dhe fizike