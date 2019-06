Panariti: “Salamandra” e zgjedhjeve për të deformuar votën

Ju sugjerojme

Pak ditë më parë, Gazeta Mapo publikoi vendimin e Këshillit të Ministrave për ndryshimin e hartës territoriale të Shqipërisë. Vendimi për të ndryshuar kufijtë ishte marrë në fshehtësi nga Qeveria, vetëm 1 ditë para hapjes së fushatës së PS-së për zgjedhjet lokale. Në hartën e re që e miratoi Qeveria pa votim në Parlament, ishin kafshuar disa bashki dhe ishin zgjeruar disa të tjera. Rasti më flagrantë është ai i Bashkisë së Rrogozhinës, ku një pjesë e territorit i ka kaluar Divjakës.

Mbi këtë skandal ka reaguar sot, ish-ministri Edmond Panariti. Ai thotë se “”Salamandra” e zgjedhjeve synon deforminin e votës, duke ndryshuar hartën.



Edmond Panariti në Facebook:

“Salamandren” e zgjedhjeve me ndryshim të kufijve e kanë zbuluar dhe denoncuar amerikanët që para 200 viteve! Prandaj “korrigjimi” i kufijve administrative bashkiake prane zgjedhjeve , synon deformim të votes!

Ndryshimi i kufijve bashkiake me VKM dhe pa ligj, sidomos pranë zgjedhjeve synon “ripaketim” të votuesve brenda dhe jashtë njësisë administrative për të “holluar” dhe neutralizuar efektin e votave të opozitës. Kjo njihet si një manover abuzive sidomos në garën në maxhoritar për zgjedhjen e kryetarëve të bashkive! Quhet efekti “salamander” e cila u zbatua në vitin 1812 nga guvernatori Elbridge Gerry për avantazhe elektorale. Në “shkencen” e zgjedhjeve me hile, ky fenomen njihet me termin “Gerrymandering” , shkurtim i epitetit Gerry Salamandra.

