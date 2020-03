Pandemia, Spanja: Duhet një “Plan Marshall” për BE-në

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Spanja u ka bërë thirrje ministrave të financave të vendeve të BE-së që këtë javë të hartojnë një “Plan Marshall” për të ndihmuar ekonominë e Evropës të rikuperohet nga efektet shkatërruese të pandemisë së koronavirusit, pasi kriza kërkon një reagim në bllok. Ndërsa numri i të vdekurve në Spanjë u rrit me gati 700 gjatë fundjavës, Kryeministri Pedro Sanchez bëri thirrje për “mobilizimin më të madh të burimeve ekonomike dhe materiale në histori”. “Evropa është në luftë me koronavirusin, kështu që ne duhet të përgjigjemi me të gjitha armët dhe të gjitha instrumentet tona; nuk ka asnjë justifikim për të mos mobilizuar të gjitha këto burime,” tha ai.





Në Gjermani, Angela Merkel pasi e vendosi veten në karantinë, njoftoi një shtrëngim të kufizimeve sociale në të gjithë vendin, duke përfshirë ndalimin e takimeve të më shumë se dy personave. “Bëni diçka të duhur për vendin tonë, tregoni pak zemër dhe sens të përbashkët”, tha zonja Merkel. Italia gjithashtu ndërmori masa shtesë për të ngadalësuar përhapjen e virusit, përfshirë ndalimin e shëtitjeve në këmbë e me biçikletë, pasi numri i të vdekurve në vendin më të goditur nga Evropa u rrit në 5.746 gjatë fundjavës.









Kabineti i zonjës Merkel pritet të dakordojë një buxhet shtesë këtë javë, duke i hapur rrugën ekonomisë më të madhe të Evropës të “grisë” librin e rregullave fiskale që e ka udhëhequr atë për një dekadë. Si pjesë e një pakete gjithëpërfshirëse të masave të marra për ekonominë, Gjermania do të marrë mbi 150 miliardë euro borxh të ri, duke shënuar një largim të menjëhershëm e të papritur nga angazhimi i mbajtur gjatë në Berlin për buxhete të ekuilibruar. Ndërsa shpërthimi përkeqësohet në të gjithë kontinentin, mbështetja brenda BE-së për një plan të koordinuar për të luftuar pasojat e krizës së pandemisë po rritet.

Paolo Gentiloni, shefi i ekonomisë së bllokut, tha se kishte shpresë për të arritur një marrëveshje brenda pak ditësh. “Konsensusi po rritet dita ditës për atë që ne duhet të përballemi me një krizë të jashtëzakonshme me mjete të jashtëzakonshme,” tha ai. Përpara takimit të ministrave të financave të BE më herët, Z. Sanchez u bëri thirrje atyre “të artikulojnë një plan të madh Marshall – një plan të madh investimesh publike për të gjithë BE-në – dhe të fillojnë këtë proces menjëherë kur e gjitha kjo që po ndodh të ketë mbaruar ”. Plani fillestar Marshall ka qenë një iniciativë prej 3 miliardë dollarë amerikanë – që atëherë kishin një vlerë 10 herë më të madhe se sot – për të ndihmuar shërimin e Evropës së pasluftës.

Burimi: Financial Times

/Përgatiti: Mapo.al/

Etiketa: pandemia