Panë “El Classico” me paratë e biznesmenit, 9 vite burg 3 gjyqtarëve

Ju sugjerojme

Dënohen me nga tre vite burg tre gjyqtarët e Apelit të Durrësi, Petrit Çeno, Kliton Spahiu dhe Petraq Dhimitrin, të akuzuar për korrupsion. Por duke qenë se procesi është zhvilluar me gjykim të shkurtuar, aplikohet ulja me 1/3 e dënimit për të akuzuarit dhe 3 gjyqtarët do të bëjnë 2 vite burg.

Ata udhëtuan në drejtim të Spanjës në tetor të vitit 2014 për të parë në stadiumin e Barcelonës ndeshjen “El Classi”-co Barcelona-Real Madrid, ndërsa biletat dhe akomodimi në hotel ishin paguar nga biznesmeni Namik Sadiku, pronari i një kompleksi turistik në Durrës.









Sadiku ishte në një proces gjyqësor dhe cështja ishte në dorë të tre gjyqtarëve të Apelit të Durrësit. Vendimi i trupës gjykuese ishte në favor të biznesmenit. Prokuroria radhiti udhëtimet në të njëjtën kohë të tre gjyqtarëve me biznesmenin si në Itali, ashtu edhe në Spanjë si edhe prerjen e biletave të udhëtimit në të njëjtën kompani, së bashku me akomodimin.

Pas zbulimit të skandalit, të tre gjyqtarët u akuzuan për veprën penale “Korrupsion pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve apo punonjësve të tjerë të Drejtësisë” dhe sot u dënuan nga Krimet e Rënda. Petrit Ceno u shkarkua nga vettingu në shkurt të këtij viti nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi rezultoi se kishte fshehur pasurinë.

Etiketa: denohen tre gjyqtaret