Vranësira dhe reshje shiu/ Njihuni me surprizat e motit për sot

Sot do të vijojë paqëndrueshmëria e përkohshme e motit. Sipas SHMU, deri në orët e mesditës, në veri e lokalisht në qendër do të mbizotërojnë vranësirat e reshjet e shiut në intensitet të ulët.

Prej orëve të mesditës e më tej, do të mbizotërojnë kthjellimet me vranësira të lehta. Kjo situatë, do të shoqërohet me erë juglindje-veriperëndim, e cila përgjatë vijës bregdetare do të marrë forcë hera-herës, duke u shoqëruar me një valëzim të forcës 4 ballë.









Temperaturat parashikohen në:

zonat malore 3ºC deri në 12ºC;

zonat e ulëta 6ºC deri në 19ºC;

zonat bregdetare 9ºC deri në 19ºC.

