Paqësore! Basha mbyll protestën: Ndryshimi po vjen

Ju sugjerojme

Mbi 2 orë zgjati protesta e nëntë kombëtare e opozitës përpara Kryeministrisë, ndërsa si gjithnjë mbështetësit marshuan edhe drejt Parlamentit. Ndryshe nga protesta te kaluara, e sotmja ishte paqësore nga fillimi deri në fund, ndërsa vlen të theksohet se në drejtim të institucioneve apo forcave të rendit, nuk është hedhur asnjë shashkë, tymuese apo send i fortë.

Nga selia blu, ku mbylli protestën, Lulzim Basha tha se ndryshimi po vjen. Ai tha se opozita do vijojë aksionet e saj të përballjes me pushtetin. Basha deklaroi se opozita ka një tjetër kusht për zgjidhjen e krizës politike, pas largimit të Edi Ramës dhe qeverisë teknike: arrestimin e atyre që kanë vjedhur votat, të denoncuar në përgjimet e BILD dhe lirimin e protestuesve të ndaluar padrejtësisht, sipas tij.

“Mirënjohje për ju që nuk ratë pre e provokimit për të mbytur skandalin e denoncuar nga BILD. Ndryshimi po vjen, s’ka forcë që na ndal. Zgjedhje në 30 qershor nuk do të ketë. 30 qershori do të jetë varreza politike e Edi Ramës. Për zgjidhjen e krizës politke kemi një tjetër kusht, arrestimin dhe çuarjen para drejtësisë të hajdutëve të votave tuaja. Nuk ka paqe pa drejtësi. Nuk do të ketë në Shqipëri zgjedhje të lira pa çuar përpara drejtësisë hajdutët e votave”, u shpreh Basha.

Basha paralajmëroi rezistencë të përditshme, ndërsa u shpreh se qytetarët çdo ditë do të jenë më të bashkuar në mbrojtje të demokracisë.

“Nuk ka paqe pa drejtësi. Nuk do ketë zgjedhje të lira pa cuar para drejtësisë hajdutët e zgjedhjeve,

Duke kujtuar me respekt e mirënjohje cdo liberator të arrestuar si të burgosur politik të Ramës, dua t’i them kupolës mafioze, veglave qorre, nga Sandër Lleshaj te polici më i fundit shumë shpejt do zëvendësoni Bardh Spahinë në qeli. Beteja do vijojnë ditë për ditë orë për orë. Rama ik.0

Mirënjohje për nënat motrat vajzat tona, që e kthyen këtë në protestën më të bukur që ka njohur Shqipëria, dhe qëndrestarëve të orëve të para militantëve të familjes sime, demokratëve armatës së lirisë, iu them fare qartë: Nuk ka paqe pa drejtësi nuk ka zgjedhje pa opozitë. Rama ik.

Jemi më të fortë më të shumtë më të vendosur se kurrë për triumfin e demokracisë mbi narkoshtetin. Falënderim edhe për ata të majtë që u bashkuan sot kundër krimit, për Shqipërinë si gjitë Europa.

Nesër pasnesër të bashkuar në mbrojtje të demokracisë. Ora e fitores po afron”- deklaroi kryedemokrati.

LEXO EDHE:

https://gazetamapo.al/dy-ore-proteste-paqesore-e-opozites-mapo-sjell-fotot-pikante/

Etiketa: kriza politike